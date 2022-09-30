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5 Aylık Evlilik Tek Celsede Bitti

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Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı.
5 Aylık Evlilik Tek Celsede Bitti

Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdi.

Hadise Açıkgöz, geçen günlerde Beykoz Adalet Sarayı’na giderek boşanmak için dilekçe verdi.

Dilekçede, “Davalı tarafın davranışları zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili çok yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir” denilmişti.

Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı.

Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşadı.

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