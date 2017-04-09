5. Ayrelli Festivali bugün yapıldı

Akdeniz Köyü Muhtarlığı ve Lapta Belediyesi’nin düzenlediği 5. Eko Gün Ayrelli Festivali bugün yapıldı. Festivale, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yurttaşlar ve turistlerle sohbet edip yerel ürünlerin satıldığı stantları ziyaret ederek alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, tamir edilerek doğa müzesi olarak yeniden köy halkının kullanımına açılan eski ilkokul binası ile çocuk ve spor parkının açılışını da yaptı.

Bu gün ayrıca, Akdeniz köyü kumsalındaki caretta carettalarla ilgili araştırma ve koruma çalışmalarına katılan uzmanlarla gönüllüler için yapılan konaklama merkezi de hizmete açıldı.