  • BIST 88.686
  • Altın 256,028
  • Dolar 6,2282
  • Euro 6,9972
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

5 bin 500 seyahat acentası: 23 Haziran dönemi rezervasyonlarının nerdeyse yüzde 100'ü iptal edildi

»
Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri 23 Haziran'da yapılacak
5 bin 500 seyahat acentası: 23 Haziran dönemi rezervasyonlarının nerdeyse yüzde 100'ü iptal edildi

Türkiye, 23 Haziran'da İstanbul için bir kez daha sandık başına gidiyor. Yaz sezonuna denk gelen tekrar seçim için yüz binlerce kişi oy kullanabilmek adına rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.

Reuters'a konuşan Seyahat Acentaları Birliği Sözcüsü Cem Polatoğlu, 5 bin 500 seyahat acentası ile irtibatta olduklarını ve 23 Haziran döneminde İstanbul'dan yapılan rezervasyonların neredeyse yüzde 100'üne dair iptal bildirimi aldıklarını açıkladı.

Haberde, "İstanbul sakinleri, Türkiye’nin demokrasisiyle ilgili endişe yaratan belediye başkanlığı seçimlerinin tekrarına katılabilmelerini sağlamak için 23 Haziran hafta sonu tatil rezervasyonlarını iptal ediyor" dendi.

Hava yolları ve seyahat acentelerinin seçim tarihinde yaptıkları promosyonlara dikkat çekilen haberde, Bodrum gibi bazı popüler tatil beldelerinde belediyelerin, İstanbul'da oy kullanacakları caydırmak için yaptıkları ironik mesajlara atıf yapıldı:

"Ancak bu tür şakaların ardında ciddi bir mesaj var. Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayının 13 bin oyla kazandığı seçimde her oy önemli."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte 31 Mart'ın ardından İstanbul için yapılan ilk seçim anketi09 Mayıs 2019 Perşembe 12:48
  • İstanbul’da 5 bin 500 kişi üzerinde yapılan son ankette ne çıktı?09 Mayıs 2019 Perşembe 12:44
  • Son dakika… CHP İmamoğlu için kampanya başlattı09 Mayıs 2019 Perşembe 12:28
  • Akit yazarı Dilipak açtı ağzını yumdu gözünü09 Mayıs 2019 Perşembe 11:36
  • HDP İstanbul için kararını verdi09 Mayıs 2019 Perşembe 10:57
  • Son Dakika: Müjdat Gezen’in pasaportuna el konuldu09 Mayıs 2019 Perşembe 09:49
  • Demirtaş'ın 'devleti aşağıladığı' gerekçesiyle yargılandığı davada görevsizlik kararı09 Mayıs 2019 Perşembe 09:34
  • Türkiye'deki tüm avukatlara çağrı yapan İstanbul Barosu, 6 maddelik yol haritası açıkladı: Her sandığa bir avukat!08 Mayıs 2019 Çarşamba 23:44
  • 'Seçimin iptal gerekçeleri araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi08 Mayıs 2019 Çarşamba 18:44
  • TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Almanca ders kitaplarına 'türban photoshopu'08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti