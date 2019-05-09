5 bin 500 seyahat acentası: 23 Haziran dönemi rezervasyonlarının nerdeyse yüzde 100'ü iptal edildi

Türkiye, 23 Haziran'da İstanbul için bir kez daha sandık başına gidiyor. Yaz sezonuna denk gelen tekrar seçim için yüz binlerce kişi oy kullanabilmek adına rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.

Reuters'a konuşan Seyahat Acentaları Birliği Sözcüsü Cem Polatoğlu, 5 bin 500 seyahat acentası ile irtibatta olduklarını ve 23 Haziran döneminde İstanbul'dan yapılan rezervasyonların neredeyse yüzde 100'üne dair iptal bildirimi aldıklarını açıkladı.

Haberde, "İstanbul sakinleri, Türkiye’nin demokrasisiyle ilgili endişe yaratan belediye başkanlığı seçimlerinin tekrarına katılabilmelerini sağlamak için 23 Haziran hafta sonu tatil rezervasyonlarını iptal ediyor" dendi.

Hava yolları ve seyahat acentelerinin seçim tarihinde yaptıkları promosyonlara dikkat çekilen haberde, Bodrum gibi bazı popüler tatil beldelerinde belediyelerin, İstanbul'da oy kullanacakları caydırmak için yaptıkları ironik mesajlara atıf yapıldı:

"Ancak bu tür şakaların ardında ciddi bir mesaj var. Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayının 13 bin oyla kazandığı seçimde her oy önemli."