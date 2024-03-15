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5 bin 500 yeni fidan dikildi... Tatar: Yorulmadan çalışmaya devam etmek gerek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, 2021’de başlatılan proje kapsamında oluşturulan Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı’na 5 bin 500 yeni fidan dikildi.
5 bin 500 yeni fidan dikildi... Tatar: Yorulmadan çalışmaya devam etmek gerek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, 2021’de başlatılan proje kapsamında oluşturulan Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı’na 5 bin 500 yeni fidan dikildi.

Etkinliğe katılan ve konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öncesinde fidan dikti, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

-Cumhurbaşkanı Tatar: “Yorulmadan çalışmaya devam etmek gerek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı Projesi’nin önemine işaret etti.

Fidan dikiminin Tarım Bakanlığı ve 39’uncu Mekanize Piyade Tümeni’nin katkılarıyla gerçekleştiğini ifade eden Tatar, bugün dikilen fidanların 20 yıl sonra büyümüş olacağını anlatarak, “Yorulmadan çalışmaya devam etmek gerek” dedi.

Orman Dairesi’nin fidan üretiminin bu gibi projelerin hayata geçebilmesi adına hayati olduğunu belirten Tatar, yağışların olmadığı dönemde Orman Dairesi yanında sivil toplum örgütlerinin de sulama işine destek vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Başta proje fikrinin sahibi Sibel Tatar olmak üzere projenin hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, projenin başından bu yana 6 bin civarı bebek doğduğunu ve 7 binin üzerinde fidan dikildiğini belirtti.

Konuşmasında yangınların önüne geçmek için alınması gereken önlemlere de işaret eden Tatar, çam kese böceğiyle mücadeleye devam edileceğini de ifade etti.

-Bakan Çavuş: “Güzel adamızı yeniden yeşertmek için yürütülen bu gibi projeler çok anlamlıdır”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş etkinlikte yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan yangınların geriye acı dersler bıraktığını anlattı.

“Güzel adamızı yeniden yeşertmek için yürütülen bu gibi projeler çok anlamlıdır” diyen Çavuş, bakanlık olarak Kantara’ya 200 bin fidan diktiklerini kaydetti.

Ormanların önemine işaret eden Çavuş, dünyada ve KKTC’de, yangınlar nedeniyle her yıl orman varlığının ciddi şekilde zarar gördüğünü belirtti.

Çavuş Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı Projesi için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve eşi Sibel Tatar’a teşekkür etti.

-Proje kapsamında doğan her bebek için fidan dikiliyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, 1 Nisan 2021 tarihinde başlatılan proje kapsamında ülkede doğan her bebek için ağaç dikiliyor.

24 Şubat 2022’de yapılan birinci etap fidan dikim etkinliğinde 2 bin 315 fidan, o günden bu yana ise 5 bin 500 selvi fidanı dikildi.

Fidan ekimi Tarım Bakanlığına bağlı Orman Dairesi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine bağlı 39’uncu Mekanize Piyade Tümeni’nin katkılarıyla gerçekleşti.

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