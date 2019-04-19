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5 bin lira aylığa çoban bulamıyorlar

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Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse günün tamamını merada hayvanların başında geçirerek mesai harcayan çobanlar, aldıkları ücretlerle dikkati çekiyor.
5 bin lira aylığa çoban bulamıyorlar

Şanlıurfa'da çok sayıda çoban yeme içme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması dışında 5 bin liraya kadar maaş alabiliyor.

Bölgedeki birçok mesleği geride bırakıyor

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse günün tamamını merada sürülerin başında geçiren çobanlara, 5 bin liraya kadar maaş ödeniyor.

Şanlıurfa'da birçok besici, yüksek ücret vermesine rağmen çoban bulmakta sıkıntısı yaşıyor. Geçmişte çobanlık yapacak kişilerden referans istendiğini ifade eden besiciler, o dönemlerde bu işi yapmak isteyenlerin aracı bulduğunu ancak şimdi yüksek ücrete rağmen hayvanlarına bakacak kimse bulamadıklarını belirtiyor. Çobanlık, yaklaşık 5 bin lirayı bulan aylık ücretle bölgedeki birçok mesleği de geride bırakıyor. Bölgede havaların ısınmasıyla sürülerini meraya çıkaran ve gece gündüz sürekli dışarıda bulunmak durumunda kalan çobanlar, yemeklerini ise eşek sırtındaki heybelerde taşıyor. Hayvanlarını doyurduktan sonra uygun yerlerde dinlenmeye geçen sürü yöneticileri, burada yaktıkları ateşte çay demleyip yemeklerini yiyor.

'ÇOĞU ZAMAN ÇOBAN BULAMIYORUZ'

Hayvanların tüm sorumluluğunu alan ve bundan dolayı ailelerini kimi zaman aylarca göremeyen çobanlar, bu nedenle ücretlerinin daha da yüksek olması gerektiğini düşünüyor. Besici 72 yaşındaki Ali Arak, AA muhabirine, ata mesleği olan hayvancılığı yıllardır sürdürdüğünü ve artık çeşitli nedenlerden dolayı çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

728xauto-004.jpgÇoban bulamadığı dönemlerde sürünün başına kendisinin geçtiğini anlatan Arak, "İlkbaharla hayvanlar sürekli merada oluyor. Bunun için çobanların da iş yükü artıyor. Benim şu an 3 çobanım var, çobanların her birine aylık 5 bin lira civarında ücret ödüyoruz. Diğer giyim, yemek, cep telefonuna kontör yükleme gibi ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz. Buna rağmen herkes bu işi yapmak istemiyor. Çoğu zaman çoban bulamıyoruz. Tabii çobanlık zor, onlar da haklılar çünkü gece gündüz dışarıda kalmak zorundalar. Bunun yanı sıra yem girdileri çok pahalı böyle olunca yeterince kar edemiyoruz." dedi.

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