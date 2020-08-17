5 Bin TL verdi adam tuttu!

Lefkoşa’da meydana gelen gizli ittifak suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Atakan Yılmaz dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, 2020 Temmuz ayı içerisinde Türkiye'de bulunan aynı zamanda KKTC'de ihraç edilmiş olan Muhammed Tüsün'un Lefkoşa’da bir otelde çalışmakta olan kız arkadaşını işten durdurup Türkiye’ye göndermediği gerekçesi ile otelin işletmecisi olan kişinin adına kayıtlı olan aracın ön ve yan dikiz aynalarına zarar vermesi için Lefkoşa'da sakin Atakan Yılmaz ile 5 bin TL para karşılığında cep telefonu uygulaması olan Whatsapp hattı üzerinden görüşüp anlaşıp Gizli ittifak yaptıklarını belirtti.

Polis, bu hususla ilgili 29.7.2020 tarihinde polise şikayet yapılması üzerine soruşturma başlatıldığını ve 16 Ağustos itibari ile zanlının Lefkoşa'da tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak Zanlı Atakan Yılmaz’ın dün Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde Muhammed Tüsün ile böyle bir suçu işlemek için anlaştığı 5 bin TL para karşılığında anlaştığını söyleyip suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan ve whatsapp’tan görüşme yaptığı Redmi Not-8 cep telefonu incelenmek üzere emare alındığını belirtti. Polis, zanlının etki edeceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, KKTC'de 4.3.2020 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz olduğunu anlattı. Polis, bu aşamada zanlının ilerde görülecek davalarında hazır bulunmasının sağlanmasını için mahkeme tarafın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yasal bağı olmayan zanlının 21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.