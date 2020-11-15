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5. Cumhurbaşkanı Tatar: “Bir tüelü ihaleye çıkamayınca ben de Ne yapacaktım, Cumhurbaşkanımı aradım”

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5. Cumhurbaşkanı Tatar: “Ne yapacaktım, Cumhurbaşkanımı arayacaktım… Öyle yaptım”
5. Cumhurbaşkanı Tatar: “Bir tüelü ihaleye çıkamayınca ben de Ne yapacaktım, Cumhurbaşkanımı aradım”

Acil Durum Hastanesi aşılışında konuşan 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Covid döneminde yoğun çalışmalar içinde olağanüstü durumlar yaşadık. 300 saat belki de covid tartıştık. Önce sağlık ama hayat devam ediyor. İşin ekonomisi, sektörler, istihdam var. Aldığımız tedbirleri en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. En büyük destekçimiz Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay huzurlarınızda o sıkışık dönemde bir pandemi hastanesi yapamayan hükümet olarak bizi eleştirenler acaba ne diyecekler…

Mimar mühendislere tüm yetkililere bunun projesini çiziniz, ihalesine çıkınız dememize rağmen bir türlü proje çıkmadı ihale aşamasına gelemedik.

 Ne yapacaktım, cumhurbaşkanımı arayacaktım. Öyle yaptım. Bir pandemi hastanesi ihtiyacımız var dedim. Kapasite dolabilir, hastane doldu taşıyor diye haberler vardı. Bu işi öyle bir yönettik ki hiç salgın patlaması olmadı. Bu işi başarı ile sürdürdük. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, sağlık sistemi daha da güçlendi. Dünyanın gözü önünde KKTC güçlenmeye devam ediyor, Cumhurbaşkanım size teşekkür ediyorum. Bu akşam sabah törenlerinden sonra tekrarlıyorum et ve tırnağız biz hiçbir güç bizi birbirimizden koparamaz diyorum. En derin saygı ve hürmetlerimle”.

 

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