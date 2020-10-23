  • BIST 1.194
  • Altın 488,860
  • Dolar 7,9415
  • Euro 9,4124
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

5. Cumhurbaşkanı Tatar Meclis'te and içti, bazı vekiller toplantıya katılmadı

» »
5. Cumhurbaşkanı Tatar Meclis'te and içti, bazı vekiller toplantıya katılmadı
5. Cumhurbaşkanı Tatar Meclis'te and içti, bazı vekiller toplantıya katılmadı

5. Cumhurbaşkanı Tatar Meclis'te and içti, bazı vekiller toplantıya katılmadı.

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhuriyet Meclisi'nde and içti.

And içme törenine TDP milletvekilleri tepki göstererek katılmazken, törene DP milletvekili ve Serdar Denktaş, CTP milletvekilleri. Özdil Nami, Biray Hamzaoğulları ve Doğuş Derya'nın da katılmadığı görüldü.

İlgili Haber: 

TDP: Demokrasi darbecilerinin Himayesi altındaki yemin törenine katılmayacağız

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Oktay KKTC’de23 Ekim 2020 Cuma 15:02
  • 5. Cumhurbaşkanı Tatar Meclis'te and içti, bazı vekiller toplantıya katılmadı23 Ekim 2020 Cuma 15:00
  • Eski milletvekili, K.T. Çiftçiler Birliği kurucularından Kemal Deniz anıldı23 Ekim 2020 Cuma 14:44
  • TDP: Demokrasi darbecilerinin Himayesi altındaki yemin törenine katılmayacağız23 Ekim 2020 Cuma 14:42
  • “Temel Eğitim Sistemine Bakış” Kitabı Dijital Olarak Yayında23 Ekim 2020 Cuma 14:11
  • Büyük av sezonu pazar günü başlıyor. 11 gün avlanılabilecek23 Ekim 2020 Cuma 14:09
  • Sendikal Platform TDP’yi Ziyaret Etti23 Ekim 2020 Cuma 13:30
  • Sağlık Bakanlığı Covid-19 Eğitimlerine Devam Ediyor23 Ekim 2020 Cuma 13:19
  • Özersay seçim masraflarını açıkladı!23 Ekim 2020 Cuma 13:11
  • İstatistik Kurumu Başkanı Öksüzoğlu “2020 Hane Halkı İşgücü Anketi” Konusunda Açıklama Yaptı23 Ekim 2020 Cuma 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti