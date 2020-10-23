5. Cumhurbaşkanı Tatar Meclis'te and içti, bazı vekiller toplantıya katılmadı.
KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhuriyet Meclisi'nde and içti.
And içme törenine TDP milletvekilleri tepki göstererek katılmazken, törene DP milletvekili ve Serdar Denktaş, CTP milletvekilleri. Özdil Nami, Biray Hamzaoğulları ve Doğuş Derya'nın da katılmadığı görüldü.
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