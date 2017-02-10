5 Dakikalığına Ölenlerin Hissettikleri 7 Durum

New York Stony Brook Üniversitesi doktoru Sam Parnia'nın yaptığı araştırma; ''Bir ışık gördüm, bana 'gel... gel...' diyordu.'' cümlesinden çok daha ötesini ortaya koyuyor.

smi açıklanmayan 57 yaşındaki İngiliz işçi, çalışırken aniden yere yığılmasının ardından Southampton Hastanesi'ne kaldırıldı. Operasyonu yürüten doktorların hastaya sonda takmaları esnasında hasta kalp krizi geçirdi ve beynine oksijen gitmemeye başladı.

Vücut fonksiyonları duran İngiliz işçi, 3 dakikalığına öldü. - - - - - -

Elektroşok yöntemi ile üç dakika sonra hayata döndürülen hastanın söyledikleri, odada bulunanları şaşırtacak cinstendi.

Beyin fonksiyonları duran hastayı yeniden hayata döndürmek için, acilen elektroşok cihazı devreye sokuldu. Üçüncü dakikanın sonunda İngiliz işçi, yeniden hayattaydı.

Kalbi duran hastaların yalnızca %16'sının hayata geri dönebildiğini göz önünde bulundurursak, doktorların ne kadar hızlı ve başarılı bir operasyon yürüttüğünü de anlamış oluruz. Ancak bu operasyonun başarısından daha heyecan verici olan, hastanın tıbbi olarak ölü kabul edildiği anda gördükleri ve duydukları olsa gerek. - - - - - -

Doktorun iki kere ''hastayı şoklayın!'' dediğini duyan İngiliz hasta, ameliyat odasını tüm ayrıntısına kadar görmüştü. Ancak bir fazlalıkla!

Beyne kan gitmediğinde bilincin kapandığını ve görme, duyma gibi yetilerin çalışmadığını söyleyen tıbbi gerçeklerin aksine, hasta 3 dakika boyunca yaşadıklarını net bir şekilde hatırlıyordu.

Operasyonun ardından kendine geldiğinde, üç dakika boyunca neler gördüğü ve hissettiği ile ilgili konuşan hasta; doktorun komutlarını biraz mekanik bir sesle de olsa net bir şekilde duyduğunu ifade etti.

Vücudundan ayrılıp, odanın içindekilere dışarıdan bakabildiğini iddia eden hasta, kapının dibinde duran bir kadının olduğunu ve ona güven duyduğunu söyledi. ''Orada duruyordu, neden bilmiyorum ama ona güvenebileceğimi hissettim. Beni çağırıyordu, ama neden çağırdığını da bilmiyorum... Hemen ardından gördüğüm şey ise başımda bana eğilmiş halde duran hemşireler ve doktordu.''

Doktorların ve hemşirelerin görgü tanıklığı, kapının köşesinde herhangi bir kadının olmadığına yönelik!- - - - - -

Bu olayın gazetelere yansıması ile harekete geçen Sam Parnia ve ekibi, 4 yıl boyunca hayata geri döndürebildikleri hastalarla görüşmeler yaptı.

Sam Parnia ve başında olduğu operasyon ekibi, 4 yıl boyunca üniversite hastanesine gelen yaklaşık 2000 kalp krizi vakasının %16'sında hastaları hayata döndürmeyi başardılar.

Bu hastaların 101'i (hayata döndürdükleri her 3 hastadan biri) ile sonrasında görüşmeler gerçekleştiren ekip, bu 3-4 dakikalık ölüm hali esnasında hastaların birbirinden farklı 7 konsept yaşadıklarını gözlemledi. - - - - - -

1- Korku hissi

2- Hayvanlar ve/veya bitkiler görmek

3- Parlak bir ışık görmek

4- Şiddet ve işkence görmek

5- Deja-vu yaşamak

6- Aile üyelerini görmek

7- Geçirilen kalp ameliyatını detaylı şekilde görmek/hatırlamak

Araştırmacı ekip, bu yedi olasılığın; hastanın gördüğü eğitim, aile yaşantısı, dini inançları ve geçmiş hayat tecrübeleri ile birebir ilintili olduğu tezini ortaya koyuyor.

Yani ''tamamen psikolojik'' diyorlar, ancak elbette tıp henüz bu olasılıkların nasıl yaşandığına dair kesin kanıtlar sunamamakta.