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5 doktor, sözleşmeli statüde istihdam edildi

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5 doktor, sözleşmeli statüde istihdam edildi
Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan 5 doktor, sözleşmeli statüde istihdam edildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Helvacı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Akça, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Devrim Özgür Kuplay, Pratisyen Hekim Dr. İlker Sağıroğlu ve Pratisyen Hekim Dr. Gülen Ben Jemiaa, 1 yıl süreyle sözleşmeli statüde devlet hastanelerinde görev yapacak.

Bakanlar Kurulu’nun bir başka kararıyla ise halen sözleşmeli statüde görev yapan 7 doktorun sözleşmeleri ise bir yıl süreyle uzatıldı.

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