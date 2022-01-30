  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.03395
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

5. Doz Aşılamalar Yarın Başlıyor

» »
4. Doz Üzerinden 3 Ay Geçenler 5. Doz Aşılarını Yarından İtibaren Yaptırabilecek
5. Doz Aşılamalar Yarın Başlıyor

50 yaş ve üzerinde olup 4. doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler yarından itibaren 5. doz aşılarını yaptırabilecek.

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Covid-19 aşı şemaları ve aşı yapılan saatleri konusunda bazı güncellemeler yapıldığını duyurmuş, 5. doz aşı yaş sınırının 65’ten 50’ye indirildiğini açıklamıştı.

12-18 yaş grubu kişiler, ikinci dozdan 3 ile 5 ay sonra 3.dozu yaptırabilecekler. İmmün yetmezliği, kronik hastalığı olanlar ikinci dozdan 3 ay, diğer kişiler ise ikinci dozdan 5 ay sonra aşı olabilecek.

8-11 YAŞ AŞILAMALARI…

10-11 yaş grubu çocukların aşılamaları ise 8-11 yaş olarak genişletildi.

Bu yaş grubunun aşılamaları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Girne Akçiçek, Cengiz Topel ve Gazimağusa Hastanelerinde haftanın beş günü devam ediyor.

Yarından itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çocuk aşılamaları da diğer üç devlet hastanesi gibi 08.00-14.00 saatleri arasında yapılacak.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde cumartesi günleri 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılamaları ise 08.00-14.00 saatleri arasına alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tırnaklardaki Çizgiler Ne Anlama Gelir?29 Ocak 2022 Cumartesi 18:30
  • Araştırmaya Göre, Kovid-19 Hamsterlardan İnsanlara Bulaşabiliyor29 Ocak 2022 Cumartesi 16:50
  • Omicron’ un Yüzeyde Kalma Süresi 8 Güne Kadar Çıkıyor29 Ocak 2022 Cumartesi 14:30
  • Uzmanlar Uyarıyor: Bu Belirtiler Varsa Omicron Varyantı Geçirmiş Olabilirsiniz29 Ocak 2022 Cumartesi 12:56
  • Kimse bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordu!29 Ocak 2022 Cumartesi 00:30
  • Antidepresan Kullanımı Son 1 Yılda Pik Yaptı28 Ocak 2022 Cuma 22:50
  • Omicron Belirtileri Nelerdir? Omicron Belirtileri Kaç Günde Ortaya Çıkar28 Ocak 2022 Cuma 20:06
  • Gençlerin Tehlikeli ‘Evde Estetik’ Akımı28 Ocak 2022 Cuma 19:31
  • Merck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi28 Ocak 2022 Cuma 17:22
  • Bilim İnsanları Omicron Varyantının Geçmeyen Semptomunu Açıkladı28 Ocak 2022 Cuma 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti