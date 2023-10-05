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5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlanıyor

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5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle altı bölgede bir araya gelecek; birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu daha ileriye taşıyacağız.
5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlanıyor

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle altı bölgede bir araya gelecek; birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu daha ileriye taşıyacağız.

Geçmişte Kıbrıs’ta öğretmenlere toplumsal liderlik vasıfları ve çağdaşlaşma misyonu yüklenirken, bunun hızla değişmekte olduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz. Gerek siyasi figürler tarafından, gerekse yazılı/görsel/sosyal medya üzerinden üretilen olumsuz söylemler öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, yıllara göre gelir artışının enflasyonun altında kalması sebebiyle günümüzde öğretmenlerin ekonomik imkânları, bu mesleğin gerektirdiği yaşam standardını sağlayamamaktadır. Mesleğin tercih edilme eğilimi azalmakta, öğretmenlik sosyal statüsü ve ekonomik koşulları çok iyi görülmeyen bir meslek haline dönüşmektedir. Ayrıca, öğretmenlik dışındaki alanlardan mezun olanlara öğretmen olma hakkının verilmesi de öğretmenliğin herkesin yapabileceği bir meslek olarak görülmesine yol açmaktadır.

 

Öğretmenler mesleklerini mesai saatleri olan bir iş olarak değil, bir yaşam tarzı olarak yerine getirmektedirler. Öğretmenin verdiği bilgiler, kazandırdığı beceriler, edindirdiği tutum ve değerler, öğrencilerde yaşam boyu devam eden yaygın bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla öğretmenlik herkesin yapabileceği sıradan bir iş değil; özel bilgi, beceri ve uzmanlık gerektiren bir meslektir. Bu bağlamda, devlet tarafından öğretmen yetiştirmeye gereken önem verilmeli ve öğretmenlik mesleğinin itibarı yüceltilmelidir.

 

KTÖS, eğitimde demokratik yönetimden yana olmaya; öğrencilerin, ailelerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve yerel halkın bir arada fikir ürettiği, çözüm önerileri yarattığı, diyaloğu temel alan demokratik bir yapıyı talep etmeye ve bu doğrultuda çalışmaya devam edecektir. Sendikamız herkesin nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz kamusal eğitim hakkına kavuşması için mücadelesini de sürdürecektir.

 

Bugünün çocuklarını eğitmekle kalmayıp, aslında yarının yetişkinlerini ve gelecek nesli demokratik bir topluma yetiştirmekte olmanın bilinci ve sorumluluğuyla emek veren öğretmenlerimizle 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle altı bölgede bir araya gelecek; birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu daha ileriye taşıyacağız.

 

5 Ekimi sadece kutlanan bir gün değil, öğretmenlerin uluslararası alanda dayanışmasının ve örgütlü mücadelesinin simgesi olan evrensel bir mücadele günü kabul ederek tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününü kutluyoruz.

Saygılarımızla,

Süleyman Gelener

KTÖS Eğitim Sekreteri

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