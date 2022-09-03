5 Eylül haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

5-11 Eylül haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını yenilikler bekliyor. 5-11 Eylül haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

5-11 EYLÜL HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Başak mevsimi tamamen çalışmak ve rutinlere geri dönmekle geçti, ancak bu hafta kaos ortamından dinlenmek için geri çekileceksiniz. Balık burcundaki dolunay bilinçsiz sektörünüze düşüyor ve tüm yıl boyunca tek başınıza veya eşinizle geri çekilmek için en tatlı anınız olabilir (özellikle de 9'unda başlayacak olan Merkür gerilemesi, odaklandığınız için mi? bire bir ilişkiler). Bir günlüğüne de olsa şehirden çıkın.

BOĞA BURCU

Balık burcundaki dolunay, sosyal hayatınız için yılın en sıcak zamanı. Davetler, toplantılar, sanat açılışları ve tabii ki tüm olağan sonbahar düğün sezonu çılgınlığı için soldan sağa geliyor. İş yerinde işler biraz karışık olsa da yine de çok eğleniyorsunuz. Bu haftayı ekstra özel yapan şey, çıktığınız yeni kişiyi en yakın arkadaşlarınıza tanıtma şansı.

İKİZLER BURCU

Balık burcundaki dolunay kamuoyundaki imaj sektörünüzü ön plana çıkardığından, bu hafta kariyeriniz için büyük bir atılım getiriyor. İster emekli olun ister terfi edin ya da nihayet serbest çalışmak için işinizden ayrılın, bu değişiklik hem kamu hem de özel yaşamınızda bir rahatlamadır. Yönetici gezegeniniz Merkür de bu hafta sizi eski yaratıcı projelerinizi tekrar gözden geçirmeye ve çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmeye teşvik eden bir geri hareket istasyonu yapıyor.

YENGEÇ BURCU

İster lisansüstü okula başlıyor olun ister tatile çıkın ya da ruhsal pratiğinizde bir dönüm noktasına ulaşıyor olun Balık burcundaki dolunay, yaptığınız bir taahhüdün altını çizer. Zihninizi genişletmek için biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Merkür gerilemesi ve Venüs'ün Başak'a geçişi ayrıca sizi ortak eğitim ve entelektüel arayışlar yoluyla aileniz, komşularınız ve yakın arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurmaya çekiyor.

ASLAN BURCU

Balık burcundaki dolunay size çok ihtiyaç duyduğunuz finansal rahatlamayı getiriyor. Yıllardır peşini bırakmayan o araba kredisini veya zayıflatıcı kredi kartı borcunu sonunda ödemek harika bir duygu. Bir hibe, miras veya yatırım hakkında da iyi haberler alabilirsiniz. Merkür istasyonları bu hafta da geri gittiğinden, özellikle finans konularında iletişim konusunda sabırlı olun. İşler yavaş olabilir, ancak her şey zamanla yoluna girer.

BAŞAK BURCU

Bu hafta Balık burcundaki dolunay, hayatınızdaki en önemli insanlar için hissettiğiniz şükranla oturmak için güzel bir andır. Elbette, bu senin yıl dönümün değil, ama sen ve partnerin sırf bu yüzden kutlayamayacağınızı kim söyledi? 5'inde Venüs burcunuza geçiyor, bu yüzden bu aynı zamanda kişisel bakım için de harika bir hafta. Saç kesimi, manikür/pedikür ve savurganlık için mükemmel anı beklediğiniz o yüz bakımı gündeme eklenmeli.

TERAZİ BURCU

Bu hafta yenilenmeniz için harika anlar yakalayabilirsin. Balık burcundaki dolunay sizi gerçekliğe geri çekiyor. Bu hafta normalden daha meşgulsünüz: gönüllü olmak, çocuklarla yapılan etkinliklere koşmak veya işyerindeki küçük bir krizi her zamanki dengeniz ve zarafetinizle ele almak. İletişim gezegeni Merkür, burcunuzda geri hareket ederken, günlük rutinlere geri dönerken kelimelerinizi dikkatli seçmeniz önemlidir.

AKREP BURCU

Balık burcundaki dolunayı, tomurcuklanan bir romantizm veya yaratıcı arayışlarınız için bazı heyecan verici haberler getiriyor. İster gerçekten sevdiğiniz biriyle üçüncü bir randevuya gidiyor olun, ister uzun zamandan sonra eğlenceli bir aktiviteye katılıyor olun bu hafta eğlenmek için bol bol vakit geçirmenizi sağlayacak! Venüs'ün Başak burcuna girmesi sosyal hayatınız için de harika bir haber. Bu hafta hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Kimin bir fırsatla beklediğini asla bilemezsiniz!

YAY BURCU

Balık burcundaki dolunay, ev ve aile meselelerinde bir atılım anıyla geliyor. İster kardeşlerinizle bir tartışmayı çözüyor olun, ister büyük bir proje bitiriyor veya ilk ipotek için başvuruyor olun, bu hafta olanlar bir mucizeden başka bir şey değil gibi geliyor. Merkür, arkadaşlık sektörünüzde de geri giderken, bunu bazı eski arkadaşlara ulaşmak ve iyi haberleri paylaşmak için bir fırsat olarak kullanın.

OĞLAK BURCU

Bu hafta meşgul bir arısın! 10'unda Balık burcundaki dolunay iletişiminizi, günlük programınızı ve yerel topluluk sektörünüzü aydınlatıyor. Haftanız komşuları ziyaret etmekle, kafede çokça vakit geçirmekle ya da belki de en yakın arkadaşınızla şehir dışına kısa bir yolculuk yapmakla geçiyor. Tabağınızda bu kadar çok şeyin olması tatmin edici! Bu hafta da kariyer sektörünüzde Merkür istasyonları geri gidiyor (9'undan itibaren), başarı hakkındaki bazı fikirlerinizi yeniden gözden geçirmenize yol açıyor. Belki de istediğin şey düşündüğünden daha basittir.

KOVA BURCU

Balık burcundaki dolunay, kişisel gelir ve kaynaklar sektörünüzü aydınlatıyor. Bu hafta nakit akışınıza büyük bir nimet, işyerinde bir terfi veya bazı aylık faturalarda rahatlama getirebilir. Artık bolluğunuza daha fazla güvendiğinize göre, her gün kullandığınız şeyleri yaşam tarzınıza daha iyi uyacak şekilde nasıl yükseltebilirsiniz? Daha büyük bir televizyonla daha mutlu olur muydunuz? Daha iyi bir ev ses sistemi? Uzun vadede etrafta olacak parçalara yatırım yapın.

BALIK BURCU

Bu sizin mevsiminiz değil, ancak bu haftanın dolunayı burcunuzda, bunu kendinizi kutlamanız için bir an haline getiriyor! Aşk gezegeni Venüs, Başak burcuna ve sizin ortaklık sektörünüze giriyor ve tüm haftayı eşiniz, en yakın arkadaşınız veya en iyi iş arkadaşınızla kutlama yapmak için cazipsiniz. 9'unda, Merkür paylaşılan kaynaklar sektörünüzde geri giderken, sizi vadesi geçmiş bazı faturaları veya borçları tekrar gözden geçirmeye zorlarken, fazla harcama yapmamaya dikkat edin.