  • BIST 1.533
  • Altın 407,383
  • Dolar 7,3425
  • Euro 8,8264
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA6133 test yapıldı, 38'i yerel 41  pozitif vaka

5 Farklı suçtan yargılanıyorlar!

» »
Damiola Fakunle, Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve İasemin Özdoğanoğlu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
5 Farklı suçtan yargılanıyorlar!

Lefkoşa’da meydana gelen “Silahlı Soygun, Geceleyin Ev Açma, Yaralama, Kasti Hasar ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Damiola Fakunle, Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve İasemin Özdoğanoğlu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

1-324.jpg

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer, 25 Şubat 2021 tarihinde 23.00-00.30 saatleri arasında Lefkoşa adresinde bulunan ikametgaha mülk sahiplerinden izinsiz olarak bir cürüm işlemek kastıyla ellerinde henüz tespit edilemeyen Silah, Balta ve Bıçaklar ile giriş yapan zanlılar Damiola Fakunle, Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu konu ikametgahta sakin Louis Kakoly Lamah, Felix Kikachukw Ajayi ve Ugobi Ugah’ın vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi bir şekilde darp edip Felix Kikachukw Ajayi’yi henüz tespit edilemeyen sivri uçlu bıçak ile sağ kalçasından bıçaklayıp 1,5 Cm ve 1 Cm lik iki adet kesi oluşmasına sebep olduklarını söyledi. Polis müştekiniyi yaraladıktan sonra kafasına ikametgahın oturma odasından almış oldukları Lecca marka televizyon ile vurarak konu televizyonun kırılmasına sebebiyet verip kasti hasara uğratip Louis Kakoly Lamah’ın ikametgah içerisinde kapalı bulunan yatak odasını açıp giriş yaparak geceleyin ev açma suçunu da işlediklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Gencer zanlıların ikametgah sahiplerini etkisiz hale getirmiş ve pasaportları ile birlikte telefon, özel eşyaları ve paralarını alarak soygun suçunu işlediklerini belirtti2-181.jpgPolis memuru Gencer, zanlıların 3 gündür tutuklu olduklarını, yapılan araştırmalar sonucu olayda kullanılan balta, silah, bıçağın bulunamadığı, ayrıca evden çalınan para, telefon ve pasaportların da henüz bulunamadığını ifade etti. Polis, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, meseleye bağlantısı olan bir şahsın arandığını, olay yerinde bulunan kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.3-119.jpgHuzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.4-079.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşıkoğlu:"Kıb-Tek'in içinde mafya var!"02 Mart 2021 Salı 15:42
  • Zaroğlu:Bölünme İle YDP Kelimelerini Yan Yana Koyanlar, Partinin Bölünmesinin Temelini Atıiyorlar”02 Mart 2021 Salı 15:22
  • Amcaoğlu:“Boş yere panik yaratmayın, insanları sıkıntıya sokmayın”02 Mart 2021 Salı 15:19
  • Başbakan Saner Türkiye’ye gitmek üzere adadan ayrıldı02 Mart 2021 Salı 15:00
  • TUTDER Yardım Paketleri Dağıtılmaya Başlandı02 Mart 2021 Salı 14:42
  • Lefke’deki Sivil Toplum Örgütleri Hükümete Seslendi: “Lefke’ye Yeni Maden Ocağı Açılmasını Hiçbir Şartta Kabul Etmeyeceğiz”02 Mart 2021 Salı 14:35
  • Başbakanlık Akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı02 Mart 2021 Salı 14:27
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 5+BM Öncesinde Akademisyenlerle Bir Araya Geldi02 Mart 2021 Salı 14:10
  • En fazla yağış nereye düştü?02 Mart 2021 Salı 13:55
  • Özyiğit:“Vatandaş Geçim Sıkıntısında”02 Mart 2021 Salı 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti