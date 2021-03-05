5 Farklı suçtan yargılanıyorlar!

Lefkoşa’da meydana gelen “Silahlı Soygun, Geceleyin Ev Açma, Yaralama, Kasti Hasar ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Damiola Fakunle, Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve İasemin Özdoğanoğlu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer, 25 Şubat 2021 tarihinde 23.00-00.30 saatleri arasında Lefkoşa adresinde bulunan ikametgaha mülk sahiplerinden izinsiz olarak bir cürüm işlemek kastıyla ellerinde henüz tespit edilemeyen Silah, Balta ve Bıçaklar ile giriş yapan zanlılar Damiola Fakunle, Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu konu ikametgahta sakin Louis Kakoly Lamah, Felix Kikachukw Ajayi ve Ugobi Ugah’ın vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi bir şekilde darp edip Felix Kikachukw Ajayi’yi henüz tespit edilemeyen sivri uçlu bıçak ile sağ kalçasından bıçaklayıp 1,5 ve 1 santimlik iki adet kesi oluşmasına sebep olduklarını söyledi. Polis müştekiyi yaraladıktan sonra kafasına ikametgahın oturma odasından almış oldukları Lecca marka televizyon ile vurarak konu televizyonun kırılmasına sebebiyet verip kasti hasara uğratıp Louis Kakoly Lamah’ın ikametgah içerisinde kapalı bulunan yatak odasını açıp giriş yaparak geceleyin ev açma suçunu da işlediklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Gencer zanlıların ikametgah sahiplerini etkisiz hale getirmiş ve pasaportları ile birlikte telefon, özel eşyaları ve paralarını alarak soygun suçunu işlediklerini belirtti.

Polis memuru Gencer, zanlıların 6 gündür tutuklu olduklarını, yapılan araştırmalar sonucu olayda kullanılan balta, silah, bıçağın bulunamadığı, ayrıca evden çalınan para, telefon ve pasaportların da henüz bulunamadığını ifade etti. Polis memuru Gencer, zanlı Damiola Fakunle’nin 2020 yılında benzer bir olaya karıştığını ve olayda balta kullandığını ifade etti. Polis, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, meseleye bağlantısı olan iki şahsın arandığını, olay yerinde bulunan kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.