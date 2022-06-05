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5 Haziran nöbetçi eczaneler

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5 Haziran nöbetçi eczaneler
5 Haziran nöbetçi eczaneler

BALIN ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 18 13
 Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa

 

CEMRE ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 65 49
 Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1 Lefkoşa

 

SEYRAN TEPE ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 57 28
 Atatürk Cad. 48 D Hamitköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 843 18 99
 Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

 

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 12 13
 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

 

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

EMİR ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 54 54
 Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

 

ÖREN ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 03 91
 Tunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 20 00
 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 232 35 00
 79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

TURAN CEYDA ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 236 83 80
 Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 01 15
 Bakçeler Köyü Bereket Sok. No:2/4 Kordonboyu cad.İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 855 72 12
 8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

 

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 05.06.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 375 53 66
 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 

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