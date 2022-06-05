5 Haziran nöbetçi eczaneler

BALIN ECZANESİ
|05.06.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 18 13
|Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa
CEMRE ECZANESİ
|05.06.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 65 49
|Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1 Lefkoşa
SEYRAN TEPE ECZANESİ
|05.06.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 57 28
|Atatürk Cad. 48 D Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
|05.06.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 843 18 99
|Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
|05.06.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 12 13
|Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|05.06.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
EMİR ECZANESİ
|05.06.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 54 54
|Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
ÖREN ECZANESİ
|05.06.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 03 91
|Tunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
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