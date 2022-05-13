  • BIST 2.409,55
  • Altın 904.065
  • Dolar 15.4798
  • Euro 16.107
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

5 ilçede asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi

» »
5 ilçede asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi
5 ilçede asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi

Polis, 12-13.05.2022 tarihleri 21:00-01:00 saatleri arasında, beş ilçede; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüleri sorumluluk sahalarında eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, gece kulüpleri ile kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. 

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 511 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 422 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 43 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır. 

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, gece kulüpleri, restorantlar ile marketler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Bahis evlerinde yapılan denetimlerde, 6 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanmışlardır. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. 

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 650 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç ise trafikten men edilmiştir. 

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. 

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 952 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 167 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 29 araç ise trafikten men edilmiştir. 

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. 

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 228 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 78 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü tutuklanmıştır.

Ayrıca, operasyon kapsamında kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramada, tasarruflarında kanunsuz olarak tecavüzi alet ve kama bulunduran iki kişi aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. 

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 245 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 73 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 ilçede asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi13 Mayıs 2022 Cuma 13:30
  • Akıl-Zeka Oyunları Turnuvası Finalleri Başladı13 Mayıs 2022 Cuma 13:27
  • Alo demek de zamlandı!13 Mayıs 2022 Cuma 13:17
  • AP'den Türkiye'ye ''İki Devletli Çözümden Vazgeç'' Çağrısı13 Mayıs 2022 Cuma 13:14
  • Sağlık Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi13 Mayıs 2022 Cuma 13:07
  • KTOEÖS: Dibe Vurmuşluk Yaşanmaktadır13 Mayıs 2022 Cuma 13:03
  • Güney Kıbrıs'ın NATO'ya Başvurma İhtimalinden Söz Ediliyor13 Mayıs 2022 Cuma 12:57
  • Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı görevini Sunat Atun’a teslim etti13 Mayıs 2022 Cuma 12:45
  • Uluçam: Tarım sektörü ülkenin en öncelikli sektörü olmalı13 Mayıs 2022 Cuma 12:28
  • Bu ihaleye dikkat! Devlet zarara uğratılmasın13 Mayıs 2022 Cuma 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti