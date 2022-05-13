5 ilçede asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi

Polis, 12-13.05.2022 tarihleri 21:00-01:00 saatleri arasında, beş ilçede; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüleri sorumluluk sahalarında eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, gece kulüpleri ile kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 511 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 422 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 43 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, gece kulüpleri, restorantlar ile marketler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Bahis evlerinde yapılan denetimlerde, 6 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanmışlardır. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 650 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 952 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 167 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 29 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 228 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 78 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü tutuklanmıştır.

Ayrıca, operasyon kapsamında kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramada, tasarruflarında kanunsuz olarak tecavüzi alet ve kama bulunduran iki kişi aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 245 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 73 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.