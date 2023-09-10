  • BIST 8325.3
  • Altın 1656.487
  • Dolar 26.8331
  • Euro 28.6931
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

5 İlçe'de denetim yapıldı

» »
5 İlçe'de Asayiş ve Trafik Denetimleri yapıldı
5 İlçe'de denetim yapıldı

09-10 Eylül 2023 tarihleri, 20:00-03:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

 

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; gece kulüpleri, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler  kontrol edilmiş olup;

  1. Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 13 kişi tutuklanmıştır.
  2. Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanmıştır.
  3. Alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen bir işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

            Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 29 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 510 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 97’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 350 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 91 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

            Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup;

  1. Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklanmıştır.
  2. Alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen bir işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1102 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 81’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 1’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 20’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak üzere olmak üzere, toplam 375 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

            Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş olup;

  1. Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 38 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1560 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 86’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetiz araç kullanmak olmak üzere, 7’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak üzere olmak üzere, toplam 266 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 70 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

            Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup;

            (1) Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 562 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 18’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 10’u trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak üzere olmak üzere, toplam 173 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 8 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

            İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 496 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 68’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 115 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü de tutuklanmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağmur bekleniyor!10 Eylül 2023 Pazar 09:29
  • KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı10 Eylül 2023 Pazar 09:21
  • Üstel: Anavatan Türkiye ile işbirliğimiz sayesinde yol almaya devam ediyoruz10 Eylül 2023 Pazar 09:19
  • Rum üreticiler süt fiyatları konusunda anlaşmazlığa düştü09 Eylül 2023 Cumartesi 15:27
  • Nazlı: Elektrik Gibi Temel İhtiyaçlar Özelleştirilerek Kar Elde Edilecek Bir Meseleye Dönüştürülmemeli09 Eylül 2023 Cumartesi 11:52
  • Kamp çadırını çaldılar09 Eylül 2023 Cumartesi 11:24
  • Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda kaza!09 Eylül 2023 Cumartesi 11:23
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Etmek09 Eylül 2023 Cumartesi 11:21
  • Mağusa'da bet ofiste hırsızlık!09 Eylül 2023 Cumartesi 11:20
  • Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme09 Eylül 2023 Cumartesi 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti