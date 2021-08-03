5 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Muğla, Antalya ve Isparta'da orman yangınları ile mücadele sürerken Uşak ve Denizli'den de yeni yangın haberleri geldi.

Muğla, Antalya ve Isparta'da orman yangınları ile mücadele sürerken Uşak ve Denizli'den de yeni yangın haberleri geldi.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi 7. gününde devam ediyor. Alevleri sönürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere büyük bir mücadele veriliyor.

Muğla Marmaris Armutalan Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor.

Yangın, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oluyor. Alevlerin ulaştığı Hisarönü Mahallesinde bazı evler zarar gördü.

5 mahalle tahliye edildi

Milas ve Bodrum'da yerleşim alanlarına ulaşan yangını söndürme çalışmaları da aralıksız sürüyor. 5 mahalle tahliye edildi. Köyceğiz'deki yangın sarp arazide geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki tarım alanları zarar gördü.

Seydikemer'deki yangın ise ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı.

Muğla'nın Kavaklıdere ile Aydın'ın Bozdoğan ilçelerinde de orman yangınları çıktı.

Ekipler iki yangını da kontrol altına almaya çalışıyor.

Manavgat ve Gündoğmuş'ta alevlerle mücadele

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar sürüyor.

Ekiplerin gün boyu havadan ve karadan müdahale ettiği alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Gündoğmuş'ta ilçe merkezi ile 4 mahalle boşaltıldı. Alevler Manavgat'ta da Beydiğin mahallesine kadar geldi.

Isparta'da orman yangını

Isparta'da da dün akşam başlayan orman yangını devam ediyor. Çandır köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Uşak ve Denizli'de de yangın

Uşak ve Denizli'den de peş peşe yangın haberleri geldi.

Uşak'a bağlı Sorkun köyü Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.