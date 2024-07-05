5 kazada 5 yaralı

04.07.2024 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Eski Anayolu üzerinde, Leyla ERYÜREK (K-25) yönetimindeki NC 845 plakalı salon araç ile Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada, Güzelyurt Elektrik Santralini geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

04.07.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, Adem POLAT (E-38) yönetimindeki JR 439 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde seyreden araca çarpmamak için dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralan motosiklet sürücüsü Adem POLAT, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından dahiliye servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

04.07.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde, Ramez ALBAWAB (E-22) yönetimindeki ZPA 496 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve çelik bariyerlere çarptıktan sonra, takla atıp tekerlekleri üzerinde orta refüjde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan ZPA 496 plakalı araçtaki yolcu Ghaıth Abdalhaseeb Aal ALSAKHHNI (E-26) ve Sameer Azzam Nadhım ALSHAIBANI (E-24), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.

04.07.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Mustafa Akdeniz Sokak üzerinde, Cemile VUKİC (K-41) 195 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RF 012 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Karaoğlanoğlu Caddesine geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Tunahan BEYPINAR (E-26) yönetimindeki NL 280 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle sağ şeride savrulan NL 280 plakalı araç, o esnada sağ şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Hasan DEMİRÖRS (E-35) yönetimindeki SN 267 plakalı salon araca da çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan NL 280 plakalı araç sürücüsü Tunahan BEYPINAR, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, burun kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapan RF 012 plakalı salon araç sürücüsü Cemile VUKİC tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

05.07.2024 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Dipkarpaz’da Polat Paşa Mahallesi üzerinde, Ertuğrul Murat ÇOBANOĞLU (E-23) yönetimindeki DH 735 plakalı jeep araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yol kenarında bulunan taş duvara çarpıp takla atarak tekerlekleri üzerinde durmuştur. Soruşturma devam etmektedir.