“5. Kent ve Çevre Çalışmaları” toplantısı DAÜ iş birliğinde gerçekleştiriliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara Üniversitesi ve Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde “5. Kent ve Çevre Çalışmaları” toplantısı düzenleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) ve yurt dışından belediye başkanlarının ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan söz konusu toplantı, 16 Nisan 2018 tarihinde, saat 09:30’da, Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ile Gazimağusa Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenecek olan toplantı “Küreselleşen Dünyada Yerel Siyaset, Yerel Hizmet” konusu ile yerel yönetimlere kent ve çevre yönetimi anlamında ışık tutacak.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş’in gerçekleştireceği sunumun sonrasında DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri müzik dinletisi sunacaklar. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Geray’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan ilk oturumda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Mengi ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşcioğlu “KKTC ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”, Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazım Beratlı “Kentlilik Bilinci ve Yerel Yönetimler”, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Kıvılcım Akkoyunlu Ertan “Küreselleşme, Yerel Yönetimler ve Kentli Hakları”, Doç. Dr. Birol Ertan “Küreselleşme ve Yerel Yönetimlerin Geleceği” konularında sunumlar gerçekleştirecek. Söz konusu toplantı 17 Nisan 2018 tarihinde de düzenlenecek olan oturumlar ile devam edecek.