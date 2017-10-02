5 Kıbrıslı Türk fotoğrafçının fotoğrafları ödül aldı

5 Kıbrıslı Türk fotoğrafçının fotoğrafları,Mersin Olba Fotoğraf Derneği’nin düzenlediği “2017 İbrahim Zaman 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”nda ödüle layık bulundu.

Yarışmada ödül kazanan Kıbrıslı Türk fotoğrafçılar Mustafa Evirgen, AdemKavaz, Tevfik Ulual, Hasan Bağlar ve Emel Sefer’e ödülleri hafta sonu Mersin’de düzenlenen törende verildi.

4 bin 112 fotoğrafın katıldığı ve 148 ödülün verildiği MOF 2017 İbrahim Zaman 6.Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde Mustafa Evirgen “en iyi fotoğrafçı” ödülünü alırken, Tevfik Ulual madalyaya; Adem Kavaz, Hasan Bağlar ve Emel Sefer ise Mersin Olba Derneği’nin mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kavaz ve Evirgen, katıldıkları ödül töreninde birer de sunum gerçekleştirdiler.

Ödül törenine katılamayan Tevfik Ulual, Hasan Bağlar ve Emel Sefer’in ödüllerini de Evirgen ve Kavaz aldı.