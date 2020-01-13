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5 kişi polise yalan bilgi vermekten tutuklandı

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5 kişi polise yalan bilgi vermekten tutuklandı
5 kişi polise yalan bilgi vermekten tutuklandı

Polise yalan bilgi verme ve suç işlemeye teşebbüs eden beş kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün,  Lefkoşa- Dikmen Anayolunun 4. kilometresinde, sigorta şirketini dolandırmak kasti ile önceden aralarında anlaşan A.Ç. (E-42), Y.E.K. (E-24), M.K. (E-41), M.K. (E-45) ve M.Ç. (E-21),  TDN 835 ve HV 495 plakalı araçları birbirine vurup kaza yapmış gibi gösterip olay yerine gelen polislere kaza yaptıkları hususunda yalan beyanda bulundukları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

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