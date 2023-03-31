5 kişinin ülkeye giriş yasağı kaldırıldı

Bakanlar Kurulu, Türkiye’deki depremlerden etkilenen, KKTC'ye giriş yasağı olan ve ülkeden ihraç edilen Serhat İnci, Sefa Çift, Arif Vural, Bangladeş uyruklu MD Sumon ve Kazakistan uyruklu Rita Telepergenova'nun KKTC'ye giriş yasağını kaldırdı.

Bakanlar Kurulu, ülkeden ihraç edilen ve ülkeye giriş yasağı olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Serhat İnci, Sefa Çift, Arif Vural, Bangladeş uyruklu MD Sumon ve Kazakistan uyruklu Rita Telepergenova'nun KKTC'ye giriş yasağını kaldırdı. Kararlar dünkü (30 Mart 2023) Resmi Gazete'de yayımlandı.

SERHAT İNCİ

Bakanlar Kurulu'nun, Serhat İnci ile ilgili aldığı karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye vatandaşı 7 Eylül 1982 Nusaybin doğumlu, Serhat İnci'nin "aile, öğrencilik ve çalışma" hayatının KKTC'de olduğu göz önünde bulundurularak; şu an deprem bölgesi olan Adana'da ikamet etmekte olduğu, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem mağdurlarından biri olduğu, ağır bir ameliyat olan kalça protezi ameliyatı olduğundan deprem esnasında hareket edememekle beraber kendini savunma ve koruma yeteneklerinin şu an olmadığından ciddi sıkıntı yaşadığı, olası yaşanacak yeni bir depremde hareket etme kabiliyeti olmadığından enkazda kalma riskinin yüksek olduğu, bulunduğu bölgede gıda ve tıbbi malzeme tedarik etme konusunda sıkıntılar yaşadığı, depremden dolayı psikolojik olarak ciddi travmalar geçirdiği, ameliyatı nedeniyle yakın bakıma muhtaç olduğu, ancak kendisinin bakımını yapabilecek ailesinin KKTC'de yaşadığı, Türkiye Cumhuriyeti'nde aile bağı kalmadığı, bu nedenle tedavisinin geriye kalan kısmını KKTC'de ailesinin yanında ve bakımında sürdürebilmesi ve aile bütünlüğünün bozulmaması amacıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, hakkındaki ihraç kararının kaldırılmasına karar verdi."

SEFA ÇİFT

Bakanlar Kurulu'nun, Sefa Çift ile ilgili aldığı karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 25 Ağustos 1971 Reyhanlı doğumlu Sefa Çift'in, eşi ile birlikte KKTC'de oturma izinli olarak bulundukları, iki çocuğunun KKTC'de eğitim gördüğü, aile hayatlarını halen KKTC'de sürdürdükleri, ayrıca Sefa Çift'in kalp hastası ması nedeniyle, eşi tarafından bakıma muhtaç olduğundan , konu şahsın Türkiye'de Reyhanlı da deprem bölgesinde kaldığı da göz önünde bulundurularak, ai le bütünlüğünün bozulmaması amacıy , Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca , ihraç kararının kaldırılmasına karar verdi."

RİTA TELEPERGENOVA

Bakanlar Kurulu'nun, Rita Telepergenova ile ilgili aldığı karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığ ında, KKTC'de izinsiz kalmak suçundan ihraç edilen Kazakistan uyruklu 2 Ekim 1969 doğumlu Rita Telepergenova'nın KKTC vatandaşı Ali Demir ile evli olmasından ve biri engelli otuz yaşında, diğeri on altı yaşında iki çocuğunun eşi Ali Demir ile KKTC'de yaşamakta olduğundan ve konu şahıs eşi ve çocuklarından uzakta mağdur olduğundan dolayı aile birlik, bütünlüğünün sağlanması ve korunması amacıyla Rita Telepergenova'nın eşine ve anne bakımı, ilgi, sevgi ve şefkatine muhtaç olan iki çocuğuna kavuşmasına olanak sağlamak amacıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, hakkındaki ihraç kararının kaldırılmasına karar verdi."

ARİF VURAL

Bakanlar Kurulu'nun, Arif Vural ile ilgili aldığı karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 1969- Kırıkhan doğumlu Arif Vural'ın izinsiz ikamet suçu dışında yüz kızartıcı bir sabıkasının bulunmadığı, maddi sıkıntılardan dolayı aftan yararlanamadığı, şu an Türkiye'de deprem bölgesi olan Hatay'da yaşadığı, kalacak yeri olmadığı, bir oğlu, iki kızı ve eşinin KKTC'de iyi halli olarak hiçbir suça karışmadan ikamet etmekte olduğu, çocukların öğrenimlerini halen KKTC'de sürdürmekte olduğu ve bundan böyle yaşamlarını vatanı olarak bildikleri KKTC'de devam ettirme arzusunda olduklarından dolayı, aile bütünlüğünün sağlanması ve bozulmaması amacıyla Arif Vural'ın, Fasıl 105 YabancIlar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, ihraç kararının kaldırılmasına karar verdi.”

MD SUMON

Bakanlar Kurulu'nun, MD Sumon ile ilgili aldığı karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC'de izinsiz kalmak suçundan ihraç edilen Bangladeş uyruklu 03 Ocak 1985 doğumlu MD Sumon'un herhangi bir sabıkasının bulunmadığı hususu dikkate alınarak çalışma hayatının KKTC'de duğundan ve geçimini sağlamak amacıyla çalışmasına olanak sağlamak için Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'nc ı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca ihraç kararın n kaldırılmasına karar verdi."