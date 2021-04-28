Polis Basn Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Fuar Kavşağında, çift şeritli yolda yolun sol şeridi içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Osama Talab Mob’d İSMAİL. (E-22) yönetimindeki JU 730 plakalı araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde trafik yoğunluğu nedeniyle sol şerit içerisinde bekleyen Yusuf ÇAĞRAŞ (E-44) yönetimindeki PM 847 plakalı motosikletin arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.