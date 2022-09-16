5 Maddeye Dikkat!

Okullar açıldı. Kimi anneler endişeli, kimi anneler ise eğitime ve ev düzenine dönüş için okulların açılmasını bekledi. Okula ya da kreşe ilk defa başlayan evlatlarımız için dış dünyayla tanışmanın şerefine en az birkaç kez hastalıkların kapımızı çalacağı kesin. Bununla birlikte aile fertlerinin de bu durumdan fazlasıyla payını alacağı da kesin. Yazın bol meyve yedik, antioksidan yükledik ama yeterli değil! Beş maddeye dikkat edenlerin ise bu kışı sapasağlam geçirmeleri imkansız değil!

1. Protein kaynakları önemli, fakat yağ içeriklerine dikkat etmeli!

Tüm vücut hücrelerinin en önemli yapıtaşlarından biri proteinlerdir. Yeterli protein alımı ile tüm vücut hücrelerinin olduğu gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin de düzgün çalışması sağlanacaktır.

Kahvaltıda yumurta, peynir; kalan ana öğünlerde et-tavuk varsa çocuğunuzun bir eli büyüklüğü kadar miktarda, balık varsa iki eli büyüklüğü kadar tüketilmelidir. Et tüketimi haftada 2 kez balık, 2-3 kez kırmızı et, 2 kez de tavuk eti şeklinde sağlanmalıdır. Bitkisel protein olan kurubaklagiller ise haftada en az 2 kez olacak şekilde tüketilmelidir.

Çocuklarınıza kahvaltıyı sevdirecek, yumurta yemeyen çocuklarınıza yumurta yedirecek tarifimi yazının sonunda bulabilirsiniz.

2. Fazla karbonhidrat ve kalori alımına dikkat!

İhtiyacımızdan fazla karbonhidrat ve kalori tüketimi vücutta yağ olarak depolanır. Bu da obezite ile sonuçlanır. Yapılan çalışmalarda obez bireylerin bağışıklık sistemi hücrelerinin yapısının bozulduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca beslenme şeklinin bağışıklık sistemi hücreleri çalışmasını doğrudan etkilediği kanıtlanmıştır.

Günde en az bir kez koyu yeşil yapraklı sebzeler içeren salata tüketimi,

Paket ürünlerden mümkün olduğunca kaçınmak,

Basit şeker alımındansa zengin takıl çeşitleri içeren yiyeceklere yer vermek, (çavdarlı ekmekler, yazının sonundaki yulaflı tost çeşitleri gibi) başlıca alacağınız önlemler arasındadır.

3. Uyku düzeni = Güçlü bağışıklık sistemi

Günümüzde ekran kullanım süresi arttıkça yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da uyku düzeni bozulmaktadır. Yetersiz uyku ise vücutta bir stres oluşturarak bağışıklık sistemi hücrelerinin hastalıklara verdiği yanıtı azaltmaktadır. Hem okul başarısını desteklemek hem de hasta olmayı önlemek için çocuklarımızın televizyon, tablet, telefon ve aklınıza gelebilecek herhangi bir ekran süresini en fazla 2 saat ile sınırlamalıyız. Güçlü bir antioksidan olan ‘Melatonin Hormonunu’ verimli kullanabilmek için ise en geç saat 22:00’da yatağa yatmış olmalı, karanlık bir ortamda uyumalıyız.

4. Bağırsaklardan gelen bağışıklık ve boy uzaması için KEFİR!

Bağışıklık sistemi hücrelerinin %70’i bağırsaklardaki lenfoid dokuda bulunur. Bağırsağın epitel hücrelerine yerleşen mini canlıların çeşitliliği hastalıklarla savaşı doğrudan etkilemektedir. Kefir bu canlıları arttıran en önemli içecektir. İçerdiği triptofan aminoasiti sayesinde de mutluluk ve rahatlama hissi verir. Uyku saatinden bir saat önce tüketilirse uykuya geçişi hızlandırır, uyku düzenini dolaylı etkileyerek de bağışıklığı arttırır. Bu özelliği sayesinde ve zengin kalsiyum içeriği ile boy uzamasında da etkilidir.

5. Kahvaltı en önemli öğün!

Yapılan çalışmalarda kahvaltı yapan ve yapmayan çocukların testlerde yanlış sayısı, derse katılma dereceleri, derste sorulan sorulara yanıt verme durumu kıyaslandığında ciddi farklar gözlemlenmiştir. Kahvaltı yapanların daha az hatta sıfır yanlış sayısı yaptığı, derse katıldıkları ve derste sorulan sorulara doğru yanıt verdiği yani dikkatlerinin daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Kahvaltı yapmadan okula gitmemeli veya okulda tüketeceğimiz sağlıklı bir kahvaltı öğünümüz mutlaka olmalıdır.

BÜYÜTEN, GÜÇLENDİREN TOST

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf

1 yumurta

2 dilim kaşar peyniri veya beyaz peynir

2 yemek kaşığı kefir

Çay kaşığı ucunda tuz

Yapılışı :

Yulaf, yumurta, kefiri ve tuzu karıştırın. Önceden ısıtılmış ve yağlı kağıt serilmiş tost makinesinde bastırarak pişiriniz. Arasında kaşar veya beyaz peynir ekleyip ister kahvaltıda tüketiniz isterseniz de beslenme çantasına ekleyiniz.