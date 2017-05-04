5 Mayıs Günü Günlük Burç Yorumları

5 Mayıs Günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün maddi konularda yeni planlar ve birikimler yapmak için yatırımlar ile ilgilenebilirsiniz. Uzaklarda kendinize yeni bir hayat kurma fikri oldukça cazip gelse de yeniden bir planlama yapmanız gerekebilir. Kendinizi tez canlı ve kaygısız hissediyor olabilirsiniz. Gün boyunca o kadar çok şeyi yapmak istiyorsunuz ki bunlara fırsat bulamayabilirsiniz. İşlerinizi sıraya koymalısınız.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hayatınızı monoton bulacak ve kendinizi bu monotonluktan kurtarmak için farklı çözümler üretmek isteyeceksiniz. Aile büyüklerinizin söylediklerine kulak vermelisiniz. Başkalarının planlarındaki değişiklik sizi de etkileyebilir. Hayatta her zaman her şeyi kontrol etme gücüne sahip değilsiniz. Olumlu düşünmeye çalışıp, elinizde olanların en iyisini yapmalısınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki birileri sizin için çok istemediğiniz bir fedakarlıkta bulunmuş olabilir. Verdiğiniz yanlış bir izlenim ya da tavsiye sebebiyle gerçekleşmiş olan bu durumu düzeltmek için sakin kalıp karşınızdaki kişiyle sağlıklı bir iletişim kurmanın yollarını aramalısınız. Aşk hayatınızda karar almaktan kaçınmalısınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmiş tecrübeleriniz size büyük bir avantaj sağlayabilir. Oldukça karmaşık süreçlerden geçeceğiniz bugünlerde geçmiş tecrübelerinizden faydalanmalısınız. Ancak sadece geçmişe bağlı kalmamaya da özen göstermelisiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişiler, yapmayı düşündüğünüz bir şeye karşı şüphe duyabilir. Onlarla tartışmak yerine, hedeflerinize karşı olan tutkunuzu ve iyimser tavrınızı göstermeye gayret edin. Gelecekte onlara ne kadar yanıldıklarını söylemek için bol bol vaktiniz olacaktır. Harcamalarınızı bir düzen içerisinde gerçekleştirmeniz sizi biraz rahatlatacaktır.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başka insanların tavsiyelerine kulak vermeniz gerekebilir. İçinden çıkılmaz gibi gördüğünüz durumlar karşısında, özellikle tecrübeli yakınlarınızın tavsiyesi sayesinde kendinizi korumaya alabilirsiniz. Hayatınızda bir hareket ve heyecan arayışındasınız. Bunun için çevrenizdekileri de peşinizden sürükleyecek ani kararlar almamalısınız. Daha sakin olmakta fayda var.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dikkatinizin çok kolay dağılabileceği gerçeğini unutmamanız gereken bir gündesiniz. Bazı konular üzerinde takılıp kalabilir ve size doğru gelmeyen şeyler üzerine fazlaca düşünebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz şartları düşünüp yeni kararlar alabilirsiniz. Üstleriniz ile aranızdaki ilişkiye dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çok fazla dışarıya çıkmak istemiyor olabilirsiniz ancak kendinizi sosyalleşmek için biraz zorlamanız gerekiyor. Kendinizi melankoliye bırakırsanız, sadece daha mutsuz ve üzgün hissedeceksiniz. Kabuğunuzu kırıp dışarıya çıkmalısınız. Hayatınızda sizi zorlayacak olaylardan biraz daha uzak durmalısınız. Hedeflerinize ulaşmak için yollar size zamanı gelince zaten açılacak.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş yerinizde daha iyi bir pozisyona geçme şansınız olabilir. Daha çok para ve sorumluluk alacağınız bu pozisyon konusunda hayatınızı kötü yönde etkileyebileceği endişesini taşıyabilirsiniz. Ani karar vermemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi zorlanmış ve kalbi kırılmış hissedebilirsiniz. Geleceğe dönük planlarınızda daha aktif olmalısınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanların neden sürekli bazı şeyleri içinde tutup birden patladıklarını anlayamıyor olabilirsiniz. Bunun önüne geçebilmek adına, karşınızdaki kişinin alındığını düşündüğünüz zamanlarda bunun hakkında konuşmalı, eğer cevap alamıyorsanız bu ilişkiden uzaklaşmalısınız. Düşünceleriniz havalarda uçuşurken karar vermeniz ya da kendinizi bulmanız zor. Önce sizi rahatsız eden konuların listesini yapmalısınız.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizi ne yaptığınız ya da gerçekten yapmak istediğiniz şeyin ne olduğu konusunda sorgulayabilirsiniz. Kontrolsüz hareket ederek çevrenize de yanlış mesajlar veriyorsunuz. Daha sakin olmalısınız.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki bir kişi bazı problemlerden dolayı sizi sorumlu tutabilir. Böylesi anlamsız işlere vakit ayırmaktan çok daha önemli işleriniz olabilir. Kafanıza takmayın! Duygusal hayatınızda kendinize biraz zaman vermelisiniz.