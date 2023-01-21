5 Metre Yüksekten Düştü!

20.01.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Karağaç yol kavşağı yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta çalışmakta olan Ahmet İRİ (E-58), iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi soncu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır.
Ahmet İRİ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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