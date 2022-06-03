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5 milyon dolarlık antik Yunan eserlerini kırdı.

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21 yaşındaki bir adam, girdiği sanat müzesinde kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra müzenin ön kapısını ve 5 milyon dolarlık antik Yunan eserlerini kırdı.
5 milyon dolarlık antik Yunan eserlerini kırdı.

21 yaşındaki Brian Hernandez, Teksas’taki Dallas Sanat Müzesi’nde çarşamba gecesi yaptığı saldırı sırasında güvenlik görevlileri tarafından tutuklandı .

Daha sonra Dallas polisine, kız arkadaşına kızgın olduğu için paha biçilmez antik sanat eserini yok etmeye karar verdiğini söyledi.

En az 2500 yıl hayatta kalan üç antik Yunan eseri Hernandez’in şiddetinin kurbanı oldu.

Ayrıca çağdaş bir Kızılderili parçasını, MÖ 540’tan kalma bir Yunan kupasını ve müzenin cam ön kapısını da yok etti.

Polis ifadesinde, “Yıkılan vitrinlerin içindeki eşyalar, son derece değerli ve türünün tek örneği olan nadir antik eserlerdir” dedi.

Hernandez’in gazabının 5 milyon 153 bin dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

 

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