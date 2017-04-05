5 Nisan Çarşamba Günlük Burç Yorumları

5 Nisan Çarşamba günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün uzaklarda bulunan dostlarınızla görüşebilir, iş seyahatlerine çıkabilirsiniz. Ayrıca tatil amaçlı seyahat organizasyonları yapmanız da mümkün. Sürprizler sizi heyecanlandıracak ve isteğiniz artacak. Kendinizi özgür hissedeceğiniz davranışlarda bulunmak hoşunuza gidebilir ancak tedbirli olmanız gerekiyor. Sürpriz aşklar ve heyecan verici maceralar size çekici gelebilir ve kendinize pek de uygun olmayan kişiler ilginizi çekebilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız ile birlikte yapacağınız organizasyonlar keyfinizi yerine getirecek. Bu arada arkadaşlarınıza gösterdiğiniz ilgiyi sevdiğiniz kıskanabilir ve kendisinin ihmal edildiğini düşünebilir. Sevdiğinize karşı daha ilgili ve anlayışlı davranmanız gerekiyor. Kalabalıkların bulunduğu yerler ve eğlenceli ortamlar keyfinizi yerine getirecek ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Alışkanlıklarınızı değiştirmek için üzerinizde hissettiğiniz baskı hafifleyebilir veya siz dikkatinizi keyif aldığınız konulara yöneltecek ve rahatsız olduğunuz her ne varsa şimdilik uzaklaşacaksınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün duygusal davranmanız mümkün. İsteklerinizi ortaya koymadan önce bir kez daha düşünün. Kardeşleriniz, arkadaşlarınız ve iletişimde bulunduğunuz kişiler ile aranızda çıkan anlaşmazlıkların üzerine gitmeyin ve tartışmacı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Dostlarınızın desteğini alacaksınız ve böylece karmaşık düşüncelerden uzaklaşacaksınız. İlginç projeleriniz olabilir ve girişimde bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Gelişmeler yavaş olsa bile istediğiniz yönde olacak ve moraliniz yükselecek. İlişkileriniz yeni boyutlar kazanabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Eskiden kabul edemeyeceğiniz durumları şimdi anlayışla karşılaşabilirsiniz ve değişmeye başladığınızı düşünebilirsiniz. Fakat isteklerinizin zorlayıcı etkisi ile başa çıkmanız pek kolay değil. Özellikle güçlü ve etkileyici kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz ve olaylara daha derinden bakabilirsiniz. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik isteğinizin değiştiği bir dönemdesiniz. Bu arada güç mücadelesi yapmaktan kaçının ve şimdilik olayları akışına bırakın. Şanssızlık gibi görünen durum, şansa dönüşebilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sabaha karşı sizin burcunuza geçtikten sonra egolarınızın yükseleceği, çarpıcı kıyafetlerinizle bir yıldız edasıyla topluma karışacağınız bir güne başlayacaksınız. Fazla kibirden kaçınmanız gerektiğini bilmelisiniz. Ses getirecek organizasyonlar meydana getirebilirsiniz. Hedef ve kararlarınızı birer birer yoluna koyabilmek için çok güçlü ve karizmatik bir yapıdasınız. Fikirlerinizi işler hale getirmeniz mümkündür. Diğer taraftan daha önce hayatınızda olan bir hobinize tekrar hız verebilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hareketli bir gün geçireceksiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınız ile buluşabilir veya haberleşebilirsiniz. Yapmanız gereken işlerin arasına başka işler girebilir ve kafanız karışabilir. Dikkat gerektiren konulara yönelik çalışmalar yaparken tedbirli olmanız gerekiyor. Fakat bazı karışıklıklar çıksa bile planlarınızı uygulamayı başaracaksınız. Bu arada kendi bakımınız ve sağlığınız ile ilgilenebilirsiniz. Evinizdeki eşyaları düzenleyebilir veya dolaplarınızı yerleştirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olayları doğru değerlendirmek için gayret gösteriyorsunuz, fakat bazı gelişmeler düşüncelerinizin değişmesine neden olabilir. Aceleci davranmayın ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kendinizi ve çevrenizi fazla zorlamayın. Biraz makul olun. Bugün karşılaşacağınız kişilerden etkilenebilirsiniz ve heyecan duyabilirsiniz. Hareket halinde olmak ve sevdiğiniz konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek. Bu arada güç mücadelesi yapmayın ve isteklerinizi ortaya koymak için acele etmeyin. Dostlarınızın ilgisi ve sevdiğinizin desteği ile moraliniz yükselecek.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bazı karışıklıklar olsa bile dikkatli ve planlı davranmayı başaracaksınız. Büyükleriniz, otoriteyi temsil eden kişiler veya statü olarak sizin üstünüz olan kişiler ile ilgili baskı duygusu uyandıran durumlar olabilir. Ancak kararlılığınızı sürdüreceksiniz. Maddi baskılar olsa bile aynı zamanda şanslı olduğunuzu düşünmenize neden olacak fırsatlar karşınıza çıkıyor. Moralinizi yükseltin ve çalışmalarınızı sürdürmeye devam edin. Saygın çevreler ve güçlü kişiler sizi destekleyecek. Gelişmeler ağır olsa bile olumlu yönde... Bugün arkadaşlarınız ile keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne heyecanlı başlayacaksınız. Sürpriz haberler alabilirsiniz ve ilginç kişiler ile tanışabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz kişiler ile karşılaşmak sizi heyecanlandıracak. Projeleriniz ile ilgili gelişmeler beklediğiniz kadar hızlı olmasa bile olumlu yönde olacak. Bazı karışıklıklar olabilir ve dikkatiniz dağılabilir. Fakat iyimser ve yapıcı bir tavır içinde bulunabilirsiniz. Böylece isteklerinizi gerçekleştirmek için kararlı davranmayı başaracaksınız. Sevdikleriniz sizi destekleyecek ve dostlarınızın yardımı moralinizi yükseltecek. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik hareketli bir dönemdesiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Stratejinizi gözden geçirebilirsiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Ancak kendinizi fazla zorlamayın ve iş birliği yaptığınız güçlü kişileri de zorlamaktan kaçının. Gelişen olaylar sizin beklediğinizden daha farklı olabilir ve bunun gerilimini hissedebilirsiniz. Ancak mantıklı davranmayı başaracaksınız ve içinizden yükselen kuvvetli arzuları denetleyeceksiniz. Bu arada daha önceden belirlemiş olduğunuz kararlarınız ile ilgili bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Harcamalarınıza özen gösterin ve bütçenizi dikkatli yapın.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne keyifli başlayacaksınız ve meydana gelen olayları bir kez daha gözden geçireceksiniz. Yaratıcı çalışmalar, teknoloji ile ilgili gelişmeler dikkatinizi çekecek ve evrensel konulara ilgi duyacaksınız. Bugün karşılaştığınız kişiler fikirlerinizi değiştirebilir ve çözümleyici bir tavır içine girebilirsiniz. Engeller ve baskı duygusu uyandıran kişilere karşı direnciniz artacak ve olayları bir kez daha gözden geçireceksiniz. Engeller olsa bile aslında isteklerinizi gerçekleştirecek gücünüz var. Sabırlı davranabilirsiniz ve gelişmeleri bekleyebilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızın dalgalanacağı bir gün... Sabah saatlerinde karşılaşacağınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak ve duygularınız yoğunlaşacak. Geçmişte kalmış olayları hatırlayabilirsiniz ve geleceğe yönelik bazı endişeler duyabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin ve kuşkulardan uzaklaşın. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik yapacağınız çalışmalar verimli olacak. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızdan alacağınız haberler sizi heyecanlandıracak. Dışarı çıkmak ve hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. İyimser ve anlayışlı kişilerin davranışları, sizi rahatlatacak.