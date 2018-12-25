5 noktada daha sondaj için hazırlıklar...

Malta’ya Ait “Nautıcal Geo” Sismik Araştırma gemisi çalışmalarına dün başladı.Prodromu, “ada’nın doğal kaynakları üzerinde egemenlik hakkının rum yönetimi’nde olduğunu” iddia etti.

Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de (MEB) Exxon Mobil tarafından yürütülen “Delfini-1” hedefi dışında 5 sondaj daha yapılacağı, bunun için denizde hazırlıkların dün başladığı haber verildi.

Fileleftheros, Malta’ya ait “Nautical Geo” isimli araştırma gemisinin dün 6, 7, 8, 10 ve 11 numaralı parseller içerisindeki bir dizi noktada ek araştırma ve örneklendirme (numune alma) çalışmalarına başladığını, çıkacak sonuçlara göre sonraki 4 sondaj noktasına karar verileceğini, 5’inci noktanın ise belirlendiğini ve sondajın yapılması için bütün verilerin hazır olduğunu belirtti.

“Nautical Geo” tarafından uygun nokta belirleme çalışması başlatılan bölgelerin 3’ünün (6, 7 ve 11) Total ve Eni’nin gerek müşterek gerek ayrı ayrı ruhsat sahibi olduğu parseller, birinin önümüzdeki günlerde Fransız-İtalyan konsorsiyumuna ruhsat verilmesi beklenen 8’inci parsel, birinin de ExxonMobil-Quatar Petroleum’un ruhsat sahibi olduğu 10’uncu parsel olduğu kaydedildi.

Haberde 10’uncu parseldeki “Delfini-1” hedefinde “Stena Icemax” sondaj gemisi tarafından yürütülmekte olan sondajın, son 24 saattir teknik sorun yaşandığı için programda gecikme olduğu ancak sorunun aşıldığı ve sondaj makinesinin önümüzdeki saatlerde hedefin yüzeyine erişmesinin beklendiği belirtildi. Stena Icemax’ın sondajının yıl sonundan önce tamamlanması ve hemen ardından (hedefin) parametrelerinin saptanması maksatlı çalışma başlatılacağı eklendi.

Habere göre “Nautical Geo” tarafından yürütülecek jeofizik, jeoteknik, örneklendirme ve diğer çalışmaların 5 Ocak 2019’da tamamlanması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde İsrail MEB’inde operasyona başlayacak olan Ramform Titan isimli sismoloji gemisinin sismolojik araştırmaları için kablo çekmeye bugün sözde Rum “MEB”i tarafında başlayacak. Rum Yönetimi bunun için 6, 7, 10, 11 ve 12’nci parselleri kapsayacak bir Navtex yayınladı. Ramform Titan daha sonra çalışmalarına İsrail MEB’inde devam edecek.

Gazete Sismoloji gemisinin, Eni-Total tarafından bir yıl önce 6’ncı parselde keşfedilen “Kalypso” yatağı araştırma bölgesi üzerinden ilk kez geçecek olduğuna işaret ederek, bunu ilgi çekici diye niteledi.

“Kalypso”da saptanan verilerin İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs’taki uzmanlar tarafından halen yatağın doğal gaz miktarı açısından netleştirilmekte olduğunu hatırlatan gazete 7, 10 ve 11’inci parsellere yayılan yatağın şekillenmesiyle alakalı verilerin de netleştirilmekte olduğunu yazdı.

Habere göre Ramform Titan’ın geçiş yapacağı ve güneydoğu ucunda “Afrodit” yatağının bulunduğu bölgenin büyük bölümü “Eratostheni” çevresindeki halkayı da kapsıyor. Ramform Titan 5 Ocak tarihine kadar devam edeceği çalışmasına 170 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre genişliğinde bir alan içerisinde hareket edecek, 10’uncu parseldeki “Delfini-1” hedefinin 10 kilometre yakınına yaklaşacak.

Haravgi’nin “ABD’nin de Katılımıyla Üçlü İttifaklar Dokusu” başlıklı haberine göre, Prodromu Rum Yönetimi’nin, “Kıbrıs’ın doğal zenginliği üzerinde egemenlik hakkına sahip olduğunu, enerji programı ve ilgili bütün çalışmalarının devam ettiğini” öne sürdü.

Bu “hakkın” bölge ülkeleriyle geliştirdikleri ve büyük güçlerin –süreci devam eden- katılımıyla genişlemekte olan üçlü işbirliği ittifaklarıyla, enerji planlarının AB’nin enerji güvenliği ile de örtüşüyor olmasıyla güçlendiğini” öne sürdü.

Prodromu “Kıbrıs Cumhuriyeti, büyük enerji örgütleriyle, şirketlerle ve bu şirketlerin ülkeleriyle sıkı işbirliği içerisinde egemenlik haklarını kullanmaya normal şekilde devam ediyor” dedi.

NOEL’DE İKİ NAVTEX

Alithia, Türkiye’nin Noel arifesinde iki Navtex yayınlayarak Kıbrıs açıklarında, gerçek mermilerin kullanılacağı askeri tatbikatlar icra edeceğini “Ortamı Geriyorlar” başlıklı manşete çekti ve Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın enerji projeleri aleyhine “tehditlerini gittikçe artırdığını” öne sürdü.

Şu ana kadar edindiği bilgilerin, Navtex’lerden biri ile bağlanan deniz bölgesinde Türk Deniz Kuvvetleri’nin 24 Aralık’tan 2 Ocak 2019’a kadar gerçek atışlar da yapılacak bir tatbikat icra edeceğini, Kıbrıs’ın batısında Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Türk savaş gemilerinin bulunduğu alanda dün başlayan ve bugün tamamlanacak olan tatbikatın da tamamen aynı senaryoyu içerdiği yolunda olduğunu yazdı. Fileleftheros ise Türkiye’nin dün ilan ettiği Navtex’in, Rum Yönetimi’nin Total-Eni’ye ruhsat vermeye hazırlandığı 8’inci parselin neredeyse tamamını kapsadığını savundu.

Gazete Rum Yönetiminin enerji projelerini, arkasında Batı’nın büyük güçlerini bulunduran Batı’nın uluslararası şirketlerle işbirliği içerisinde sürdürdüğünü kaydederek, Prodromu’nun açıklamasına yer verdi.