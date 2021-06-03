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5 Örgüt de Başbakanlık Önünde

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KTÖYB, KTEZO, Kar-İş, KITSAB ve Ercan Havaalanı, Gazimağusa ve Uluslararası Taksiciler Birliği, Başbakanlık önünde eylem yapıyor.
5 Örgüt de Başbakanlık Önünde

İlgili örgütlerin talepleri şöyle:

  • Kapandığımız mart ayını baz alarak tüm kamu alacakları, banka ve diğer borların uzun vadeli ve faiz desteğiyle yeniden yapılanması kaçınılmaz olmuştur.
  • Vakıflar idaresi, üniversite ve devlete ait   kiralamalarda iş kaybı dikkate alınarak faizsiz ve indirimli olarak ödenebilirliğin sağlanması şarttır.  Özel mülkler üzerinden yapılan kiralamalarda ise yine iş kaybı dikkate alınarak STG kiralarda sabit kur, TL kiralamalarda ise indirim mutlaka sağlanmalıdır.
  • Yeni kayıt dönemini kaçırmamak ve yüz yüze eğitimin yapılabilmesinin şartların hazırlanması ve bu sürecin kamuoyu ile açık ve seçik olarak paylaşılması şarttır. Aynı anda tarifeli seferlerin planlanması gerekmektedir.
  • AŞILAMANIN en hızlı biçimde toplumsal bağışıklığı sağlayacak şekilde tamamlanması, bu alanda çabaların hızlandırılmalıdır.
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