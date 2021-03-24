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5 örgütten ortak açıklama: Hellim Kıbrıslı Türklere de ait

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası yarın Ledra Palace sınır kapısı önünde hellimin tescili konusund
5 örgütten ortak açıklama: Hellim Kıbrıslı Türklere de ait

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası yarın Ledra Palace sınır kapısı önünde hellimin tescili konusunda basın açıklaması yapacak.

Yapılan ortak açıklamada, yarın saat 12.30’da,  AB’deki hellim coğrafi işaret tescili konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında üretici örgütlerin görüşlerini aktarmak,  AB Komisyonu’nun, hellimin iki toplumun ortak kültürel ürünü olduğunu unutmadan, hakkaniyetli, adil ve adadaki gerçeklere uygun şekilde karar almasını sağlamak adına basın açıklaması etkinliği düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türklerin en önemli sosyo-ekonomik değerinden biri olan hellimin, aynı zamanda ülkede yaşayan 55 binden fazla insanı doğrudan etkilediği ve ihracatın yüzde 37,5’ini oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, etkinliğin hellimin Kıbrıslı Türklere de ait olduğunu tüm dünyaya duyurmak için yapılacağı da vurgulandı.

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