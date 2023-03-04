5 partinin lideri bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılmasının ardından CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ev Demokrat Parti genel başkanları bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki gerçekleştirilen görüşme öncesi Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı kapıda karşıladı.

Görüşmede, Meral Akşener'in açıklamaları ve cumhurbaşkanı adayı ele alınacak.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı'nın son toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört liderin de desteğiyle adaylığını ortaya koymuş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı önermişti.

Akşener, partisinin GİK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Milllet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" demişti.

Gelişmelerin ardından CHP’li büyükşehir başkanları Ankara’ya doğru yola çıkarken İmamoğlu ve Yavaş’tan ise Kılıçdaroğlu'na destek ve birliktelik mesajları gelmişti.