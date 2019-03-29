  • BIST 93.784
  • Altın 235,271
  • Dolar 5,6313
  • Euro 6,3223
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

5 Ptt ATM'si daha hizmete giriyor

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdürlüğü, 5 PTT matik (ATM) cihazının daha pazartesinden itibaren hizmete gireceğini duyurdu.
5 Ptt ATM'si daha hizmete giriyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdürlüğü, 5 PTT matik (ATM) cihazının daha pazartesinden itibaren hizmete gireceğini duyurdu.

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, PTT matikler, Lefkoşa Terminal Yanı, Mağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi Merkez Kafeterya karşısı, Girne Ramadan Cemil Meydanı Baldöken Mezarlığı yanı, Güzelyurt-Lefke Yolu başlangıcı Sivil Savunma karşısı ve Gemikonağı Telefon Santrali önüne yerleştirilecek.

Açıklamada, PTT Bank ile anlaşmalı kurum ve kuruluşların ödemeleri ve ortak atm hizmetlerinin PTT matikler aracılığıyla gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji Dairesi'nden gökgürültülü sağanak yağmur uyarısı29 Mart 2019 Cuma 16:36
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı daireler için "Logo Tasarım Yarışması" düzenleniyor29 Mart 2019 Cuma 16:32
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti yoldan çıktı: 1 yaralı29 Mart 2019 Cuma 15:56
  • "Manavoğlu, bürokratların söyleyemediğini söyledi"29 Mart 2019 Cuma 15:49
  • İşte 'Galatya Gölü Canavarı' (Foto-Haber)29 Mart 2019 Cuma 15:05
  • Sise Dikkat!29 Mart 2019 Cuma 15:03
  • Dikkat! Yollarda su birikintileri oluştu!29 Mart 2019 Cuma 15:01
  • Veteriner Dairesi yetkilileri Karpaz’da üreticilerle buluştu29 Mart 2019 Cuma 13:03
  • Başbakanlık'tan yaz saati açıklaması29 Mart 2019 Cuma 13:00
  • Sahte isim ortaya çıkarıldı!29 Mart 2019 Cuma 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti