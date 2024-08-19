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5 Rum ile 2 Kıbrıslı Türk kaybın kimlik tespiti yapıldı

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Bu yılın temmuz ayı sonuna kadar 5 Rum ile 2 Kıbrıslı Türk kaybın kimlik tespitinin yapıldığı açıklandı.
5 Rum ile 2 Kıbrıslı Türk kaybın kimlik tespiti yapıldı

Bu yılın temmuz ayı sonuna kadar 5 Rum ile 2 Kıbrıslı Türk kaybın kimlik tespitinin yapıldığı açıklandı.

Haravgi gazetesi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) istatistiksel verilerine dayanarak, kimliklendirilen kayıpların yanı sıra, 49 kazı çalışması çerçevesinde, 15 kuyu ve bir arazide kayıp kalıntılarına ulaşıldığını yazdı.

Haberde, yılın başından bu yana kazı bölgelerine 16 kişiye ait kalıntıların tespit edildiği ve bunlardan KŞK’nın listelerinde adı olan 7 kişi ve listelerde adı olmayan 4 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı kaydedildi.

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