  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

5 saat elektrik olmayacak!

» »
Metehan Kapısı, Alayköy ve Türkeli civarında yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak...
5 saat elektrik olmayacak!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgesine elektrik verilemeyecek.,

Elektrik Kuırumu Lefkoşa Bölge Amirliği açıklamasında, bu bölgelerdeki halkın mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri alması istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sorakın: “Hükümet, azınlığın azınlığı durumuna düştü”10 Temmuz 2021 Cumartesi 22:24
  • 95 pozitif vakaya rastlandı10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:20
  • Zaroğlu; milli duruşa ters bir şekilde hareket eden bir ismin bakanlığına destek vermeyeceğini açıkladı...10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:13
  • Arıklı, Kaya Palazzo'nun kulübün hakkını yemesine izin vermeyeceğiz!10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:57
  • DP MYK'sından UBP'ye Anayasaya UY çağrısı!10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:48
  • Kanber, iş kazaları ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:34
  • Arıklı iptal olan ihalelerde önceden fiyat mı görüyor? 38$ iddiası neye dayanıyor?10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:00
  • Güneye geçişlerde yeni düzenleme: Geçiş şartları değişti!10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:56
  • This is TRNC! Üç yıl önce hayatını kaybetti ama görevden yeni alındı!10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:29
  • Özyiğit: İşte plansızlığın, öngörüsüzlüğün yansımaları dedi PCR kuyruğu fotoğrafı paylaştı10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti