5 saat elektrik olmayacak!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgesine elektrik verilemeyecek.,
Elektrik Kuırumu Lefkoşa Bölge Amirliği açıklamasında, bu bölgelerdeki halkın mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri alması istendi.
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