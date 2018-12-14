5 saat elektrik yok

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’da DAÜ karşısı Kardeşlik ve Hostes sokakları elektrik enerjisi alamayacak.
Elektrik kesintisi, 10.00 – 15.00 saatleri arasında uygulanıyor
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’da DAÜ karşısı Kardeşlik ve Hostes sokakları elektrik enerjisi alamayacak.
Elektrik kesintisi, 10.00 – 15.00 saatleri arasında uygulanıyor
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