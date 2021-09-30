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5 saatlik elektrik kesintisi!

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Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy Turizm Enformasyon binası civarına elektrik verilemeyecek.
5 saatlik elektrik kesintisi!

Cengizköy’de yarın 5 saat süreyle elektrik kesintisi olacak

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy Turizm Enformasyon binası civarına elektrik verilemeyecek.

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AŞAĞI BOSTANCI’DA BUGÜN  ELEKTRIK KESINTISI YAPILACAK

Öte yandan, Güzelyurt’a bağlı Aşağı Bostancı’da  orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında uygulanacak.

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