5 saatlik elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa'da Golden Tulip Otel ve civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-15.00 saatleri arasında olacak.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa'da Golden Tulip Otel ve civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-15.00 saatleri arasında olacak.
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