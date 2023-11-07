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5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Girne bölgesinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak olan bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında Girne’nin bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek. Elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şöyle:  

“Beşparmak köy yolu (köy içi hariç), Teknecik bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İst. bölgesi, Davutköy, Alagadi bölgesi, Golf Sahası ve civarı, Karaağaç Sahil Siteler bölgesi, Karaağaç köy yolu ve Karaağaç köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe köy içi, futbol sahası bölgesi ve su pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli köyü, Bahçeli su pompası ve Bahçeli sahil bölgesi, Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü ve Teknecik Elektrik Santrali ile Acapulco Hotel arasındaki bölge.”

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