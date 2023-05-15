5 sandalye kazanan, parlamento seçimlerinin sürpriz partisi Yeniden Refah

14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde sürpriz yapanlardan biri de Yeniden Refah Partisi oldu.

4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi, sandıkların yüzde 97,87si açılırken, Anadolu ajansına göre oyların 1 milyon 514 bir 347 oy ile, oyların yüzde 2,85'ini aldı. Bu sonuçla Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili çıkarmayı garantiledi.

Genel Başkan Fatih Erbakan, kendisi de dahil olmak üzere mecliste 5 vekil kazandıklarını ifade etti. Erbakan, vekillerin 1’inin Konya, 1’inin Kocaeli, 3’ünün de İstanbul’dan seçildiğini kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ilk olarak seçimlere ayrı olarak girmeye karar verdi.

Ancak AKP ile yapılan görüşmelerin ardından Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.