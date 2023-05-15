5 sandalye kazanan, parlamento seçimlerinin sürpriz partisi Yeniden Refah

4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi, sandıkların yüzde 97,87si açılırken, Anadolu ajansına göre oyların 1 milyon 514 bir 347 oy ile, oyların yüzde 2,85'ini aldı. Bu sonuçla Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili çıkarmayı garantiledi.
Genel Başkan Fatih Erbakan, kendisi de dahil olmak üzere mecliste 5 vekil kazandıklarını ifade etti. Erbakan, vekillerin 1’inin Konya, 1’inin Kocaeli, 3’ünün de İstanbul’dan seçildiğini kaydetti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ilk olarak seçimlere ayrı olarak girmeye karar verdi.
Ancak AKP ile yapılan görüşmelerin ardından Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.
Saadet Partisi'nin Millet İttifakı içerisinde yer almasına sert sözlerle eleştiren Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık desteğini duyurmuştu.
Kendi logosuyla girdiği ilk genel seçimde, genel toplamda 2,85 oy oranı yakalayan Yeniden Refah Partisi böylece Saadet Partisi'ni geride bıraktı. Saadet Partisi bir önceki seçimlerde yüzde 1,34 oy almıştı.
Fatih Erbakan, daha önce Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur ve Millet dahil olmak üzere hiçbir ittifaka katılmadan seçimlere tek başına gireceğini açıklamıştı.
Erbakan "En başından beri söyledik, bizim derdimiz Milli Görüş zihniyetinin Türkiye’de iktidara gelmesi. Bu olmadıktan sonra, Milli Görüş’ün kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok." demişti.
Ancak 20 Mart 2023 tarihinde Cumhur İttifakı'ndan partiye gelen ittifaka üyelik teklifini reddeden Fatih Erbakan, sadece dört gün sonra Cumhur İttifakına katılma kararı aldı.
Fatih Erbakan seçim gecesi sonunda paylaştığı Twitter mesajında "Genel Merkezimiz’de seçim sonuçlarına ilişkin açıklamamızı yaparak, 21 sene aradan sonra Milli Görüş’ü Yeniden Refah Partimiz’le yeniden Meclis’e taşıyan milletimize ve teşkilatlarımıza teşekkür ettik. Cenab-ı Allah daha büyük başarıları da hep birlikte yaşamayı nasip eylesin inşallah." dedi.
Covid aşısı ve İstanbul sözleşmesine karşıydı
Fatih Erbakan Covid pandemisi döneminde aşı karşıtı açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
Erbakan "Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" diye konuşmuştu.
Fatih Erbakan, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamada da "Manevi tahribatı önlemek, sağlıklı toplumun sigortası olan aile müessesesini korumak, devletin en öncelikli görevlerindendir. Bunun için de devletimizin İstanbul Sözleşmesi’nin altında bulunan imzasını acilen geri çekmesi gereklidir." demişti.
İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinden bu güne kadına şiddetin 4 kat arttığını ifade eden Erbakan şöyle demişti:
"İstatistikler açık bir şekilde ortadadır; İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun öncesinde 2011 yılında ülkemizde 121 kadın erkekler tarafından öldürülmüş iken, bu sözleşme ve uzantısı kanunlar çıktıktan sonra; 2015-2016 yıllarında bu sayı 300’lere çıkmış, 2019 yılında ise kadın cinayetleri maalesef ki 2011 yılına göre tam dört kat artarak 474’e yükselmiştir. Bu gerçek de açık bir şekilde gösteriyor ki; İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kadınları korumuyor, aksine maruz kaldıkları şiddetin artmasına sebep oluyor. Bu durumun derhal düzeltilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullanmıştı.
Erbakan'ın üçüncü çocuğu
Yeniden Refah Partisi'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişinde Fatih Erbakan'ın, 1 Ocak 1979 tarihinde doğduğu ve Milli Görüş Lideri Prof Dr. Necmettin Erbakan’ın 3. çocuğu olduğu belirtiliyor.
Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamladığı, lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi’nde bitirdiği kaydediliyor.
Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdiği anlatılıyor.
Özgeçmişte "Yüksek lisans için İngiltere’ye gitti, fakat annesi Nermin Erbakan’ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda dı ve lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktora eğitimini alarak, DR. ünvanı almıştır. "deniliyor.
Erbakan'ın ayrıca Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin özellikle gençlik çalışmalarında aktif görevler aldığı söyleniyor.
Erbakan'ın ölümü sonrası, adına kurduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü 23 Kasım 2018 Cuma günü 99 Kurucular Kurulu üyesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi'ni kurduğu kaydediliyor.
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