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5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt: Yere düşen bir şeyi yiyebilir miyiz?

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5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt: Yere düşen bir şeyi yiyebilir miyiz?
Yere düşen yiyeceklerin birkaç saniye içerisinde bakteri kapma olasılığının oldukça düşük olduğu iddia edildi. Bu iddia, halk arasında '5 saniye kuralı' olarak bilinen teoriyi destekler nitelikte.

Yere düşen yiyeceklerin ilk birkaç saniyede yerden alınması durumunda yenebileceğini belirten ve halk arasında '5 saniye kuralı' olarak da bilinen teoriye bilimsel destek geldi.

İngiltere'deki Aston Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Anthony Hilton, Birmingham'da katıldığı bir panelde konu ile ilgili ilginç bilgiler paylaştı.

'BİRKAÇ SANİYEDE BAKTERİ KAPMA OLASILIĞI DÜŞÜK'

Yiyeceklerin yere düştükten sonra kirlenmeyeceğinin garantisinin olmadığının altını çizen Profesör Anthony Hilton'a göre, bazı durumlarda, birkaç saniyeliğine yerde kalan yiyeceklerin bakteri kapması olasılığının oldukça az olduğunu belirtti.

YİYECEĞİN TÜRÜ VE ZEMİN ETKİLİ

Yiyeceklerin yere düştükten sonra bakteri kapma olasılığının yiyeceği türü ve zemine göre değişkenlik gösterdiğini de anımsatan Hilton'ın bu açıklamasını, '5 saniye kuralı doğrulandı' şeklinde yorumlayanların sayısı az değil.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de 2 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, yere yiyecek düşüren her 100 kişiden 79'unun düşen yiyeceği yediğini ortaya koymuştu.

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