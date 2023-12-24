5 Sendikadan ortak vergi açıklaması

Maviş, bu söylemin karşılığının ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok’ vergi almak değil, vergisini dürüstçe beyan edip ödeyenleri cezalandırmak olduğunu belirtti.

Kamuda yetkili beş sendika adına (KTAMS-KTOEÖS-KAMUSEN-KAMUİŞ- KTÖS) ortak açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Maliye Bakanlığı’nın ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok’ diye bir sloganın arkasına sığındığını ve vergilerde yapmak istediği düzenlemelerle tüm bordrolu çalışanları çok kazanan ilan ettiğini belirtti.

Maviş,,Maliye Bakanlığı’nın ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok’ söylemi ile sadece bir maaşı olan tüm bordro mahkûmu olan kamu çalışanlarına, öğretmenlere, doktorlara, kooperatif çalışanlarına, banka çalışanlarına ve gelir vergisini doğru beyan eden tüm kuruluşların çalışanlarına gelir vergisi oranını yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarmak istediğini söyledi.

Maviş, Hükümetin kurumlardan vergi toplamayı, kurumlar vergisini yeniden değerlendirmeyi, kaçak ekonomiyle mücadele etme yöntemlerine odaklanmayı gündeme almak yerine çareyi bordrolu çalışanların gelir vergisini artırmakta bulduğunu belirterek, vergi denetimi yapamayıp vergiyi toplayamadığı için, faturayı bordrolu çalışanlara kesip çalışanların vergisini artırmanın hükümetin işine geldiğini ifade etti.

Maviş, bu söylemin karşılığının ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok’ vergi almak değil, vergisini dürüstçe beyan edip ödeyenleri cezalandırmak olduğunu belirtti.

Maviş, Maliye Bakanlığı en basit bilimsel araştırma sonuçlarına bakmış olsaydı, artan vergi oranlarının ekonomik büyümede bir düşüşe neden olacağını görebilecekti, dedi. Vergi oranı ile vergi geliri arasında doğru orantılı bir ilişki olmadığını, tam tersine vergi oranı ne kadar yüksek olursa sonuçta ortaya çıkan gelirin de o kadar az olacağını Maliye tarafından bilinmesi gerektiğini belirten Maviş, yüksek vergi oranlarının insanların çalışma ve vergi ödeme isteklerini azaltarak, elde ettikleri gelirleri vergi otoritelerinden saklamalarına veya kaçırmalarına neden olacağını söyledi.

Maviş, hükümetin milyonlar kazananlardan daha fazla vergi alınacak bir yapıya gitmeyi, ikinci veya üçüncü evi olanlardan daha yüksek emlak vergisi, şirketlerden net aktif vergisi veya servet vergisi seçeneklerini değerlendirmek istemediğini söyledi.

Maviş, hükümete göre çözüm, vatandaşın ayı geçirmekte zorlandığı bu zor ekonomik koşullarda maaşlı çalışan halkın sırtına daha fazla vergi yüklemek olduğunu ifade etti.

Maviş, hükümetin vergi adaletsizliğini körükleyen maliye politikalarına karşı sesimizi yükselteceğiz, geliririni dürüstçe beyan eden vatandaşların gelir vergisinin artırmasına sessiz kalmayacağız, dedi.