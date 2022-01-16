5 Soru 5 Cevap - HP İskele adayı Havva Elkovan

Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Neden aday oldunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz?

1978 yılında Gazimağusa’da doğdum. İlköğretimini Kaleburnu ilkokulu, Liseyi Yeni Erenköy Lisesinde tamamlayarak, 1996 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra İngiltere’ye gittim, orada muhasebe ve dil üzerinde çeşitli eğtimler alıp uluslararası şiketlerde muhasebe alanında iş tecrübesi elde ettikten sonra adaya döndüm. Uzun yıllardır sekreterlik ve muhasebe işleriyle uğraşmaktayım. Dipkarpaz Belediyesinde 2014-2018 yılları arasında belediye meclis üyesi olarak görev yaptım. Uzun yıllardır özellikle karpaz bölgesindeki sosyal ve kültürel etkinliklerde ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çalışmalara katıldım. 2018 yılında Halkın Partisin’den Dipkarpaz Belediye başkanı adayı oldum halen Halkın Partisinde günümüze kadar Karpaz bölge temsilciliği yapmaktayım. Aday olma nedenim aslında çok karmaşık değil. Ben özelde Kalaburnulu ama genelde Karpazlıyım ve herkes gibi bende doğduğum büyüdüğüm bu bölgeyi çok seviyorum fakat büyük bir potansiyeli olduğu halde yıllardır istenilen ivmeyi maalesef bu bölge yakalayamadı. Yıllar sadece verilen vaadlerle geçti ve sonuç ortada. Geri kalmışlıkta ülkenin tepesinde yer alan ama ne hikmetse adanın incisi olarak nitelendirilen bu bölgede gençler bırakın hayat kurmayı hayatlarını idame ettirmekte bile zorlanıyor ve onun için de göçten başka bir şey düşünmüyor. Ben 6 çocuklu bir aileden geliyorum ama ne yazıkki ailemin tümü kendilerine ve çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak için göç etmek zorunda kaldı. Geçirmiş olduğum belediye başkanlık adayı süreci ile başlayan ve daha sonra partimin vermiş olduğu görevden dolayı son beş yıldır halkla iç içe ve halkın sorunlarını yakından dinleyen biri olarak bölgedeki sorunları merkeze taşıyacak ve bu sorunların çözümü için gerekli baskıyı oluşturacak ve alternatif yol bulunurken halkın beklentileri göze alınarak nihayete ulaşması için uğraş vereceğim. Kısacası ülkeme ve bölgeme hizmet etmek için adayım. Adil ve şeffaf bir düzenin oluşması için adayım, halkımıza güven verecek icraatlara ve projelere katkı koymak ise en büyük hedefimdir.

Seçilirseniz ülke ve aday olduğunu bölge için yapmayı planladıklarınız nelerdir?

Ülkemizin ama özellikle Karpaz bölgesi halkının ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Benimde aileden dolayi içinde bulunduğum tarım ve hayvancılık alanındaki sıkıntıları meclise taşımak bölge halkının ihtiyaçlarına göre taleplerini meclise taşımak ve sonuç almak için gerekli adımların atılmasını sağlayacağım. Bazı köylerimizin yıllardır beklediği ağıllar bölgelerinin oluşumu için bir altyapı çalışmamız var onu hayata geçirmek için uğraş vereceğim. Mecliste bekleyen ve elzem olan yasaların ve reformların yasallaşmasına katkı koymak, bölgemde ise yıllardır var olan emirnamenin bir imar planı ile son bulmasını sağlamak gibi çalışmalara katkı koyacağım.

Ekonomi, sosyal, kültürel ve çevresel yaşam ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Ülkemizde olmazsa olmaz sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir ekonominin oluşması ve buna paralel sosyal devlet anlayışı içerisinde ülkemizin her köşesine eşit hizmet anlayışının gelmesi için çalışacağım. Özellikle çevre konularına ada ülkesine yakışan koruyarak- gelişme prensibi ile hareket edeceğim.

Kıbrıs sorununun nasıl çözülebileceğini düşünüyorsunuz? Sizce neler yapılmalı?

Kıbrıs konusunda ülke insanımızın menfaatleri doğrultusunda iki tarafın iş birliğini geliştirerek sorunun uzun vadede daha kolay çözüm yoluna ulaşabileceği düşüncesindeyim

Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir yol yöntem izlenmeli?

Türkiye ile ilişkilerin daha samimi ve daha planlı olması gerektiği düşüncesindeyim. Bugüne kadar iki ülke arasında imzalanan protokollerin yerine getirilemediğini de düşündüğümüzde uygulanabilir ve daha kısa sürede hayat bulabilecek şekilde protokoller oluşturulmalıdır.