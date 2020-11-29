Dünya çapında yaklaşık 1 milyon 450 bin kişinin ölüne yol açan, 62 milyondan fazla kişiye bulaşan korona virüsü salgınında gözler aşı çalışmalarına çevrildi. Çeşitli firmalar geçtiğimiz günlerde aşı çalışmalarının ara sonuçlarını ve başarı oranlarını yayınladı; bazı ülkelerde acil aşılama için hazırlıklar başladı. Peki bir aşının başarı oranı ne anlama geliyor? Hangi aşı yüzde kaç başarılı?