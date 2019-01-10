  • BIST 91.173
  • Altın 225,978
  • Dolar 5,4423
  • Euro 6,2727
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

5 soruda Trump'ın Meksika Duvarı projesi

» »
Donald Trump'ın seçim vaadini yerine getirip Meksika sınırına duvar ördürebilmesi için sayısız engeli aşması gerekiyor. ABD Başkanı Kongre'den istediği ödeneği alabilse de sayısız hukuki sorunla karşılaşabilir.
5 soruda Trump'ın Meksika Duvarı projesi

Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırında inşa etmek istediği duvar ile ilgili tartışmalar haftalardır ABD'nin başlıca gündem konusunu oluşturuyor. Trump prestij projesini gerçekleştirmekte ısrarlı. Seçmenlerine ‘duvar' sözü veren Trump vaadini yerine getirebilmek için elinden geleni yapıyor. Kongre ile arasındaki anlaşmazlık yüzünden kamu hizmetleri kısmen yerine getirilemiyor. Bütçenin bloke edilmesine yol açan anlaşmazlıkta Trump 5 milyar dolarlık projenin Kongre tarafından onaylanmasında neden bu kadar ısrar ediyor? ABD'nin güney sınırı nasıl korunuyor?

ABD'yi Meksika'dan ayıran sınırın uzunluğu 3 bin 144 kilometreyi buluyor. Bunun 1.130 kilometrelik kısmı duvar, tel örgü ve sair önemlerle korunuyor. Bazı yerlerde bariyer aniden sona eriyor. Sınırdaki ilk bariyerler Bill Clinton'un Başkan olduğu 1990'lı yıllarda kurulmuştu. Sınırdaki bariyerlerin inşasına George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde de devam edildi. Sınırın bir bölümünde çifte bariyerler, diğer bölümlerinde ise sadece motorlu taşıt geçişini önleyici engeller yer alıyor. ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği Teşkilatı'nda 16 bin 600 kişi görev yapıyor. Sınır muhafızları dört tekerli motosiklet, cip ve atlarla devriye geziyor. Hava sahası uzaktan kumandalı hava araçları (drone) ile denetleniyor. İşte beş soruda duvarla ilgili merak edilenler:

Trump tam olarak neyi amaçlıyor?

Trump daha önce de 1.600 kilometre uzunluğunda beton duvar ördüreceğini söylemişti. Bir yıldan beri San Diego'da sınırı yakınlarında betonarmelerin de bulunduğu sekiz ayrı ‘duvar' modeli sergileniyor. Prototipler test amacıyla hazırlanmıştı. Ancak uzmanlar beton duvarın yararlı olacağından kuşkulular. Trump da artık ‘çelik bariyerlerden' söz ediyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Trump tarafından talep edilen 5,7 milyar dolarlık ödeneği Kongre onayladığı takdirde sınırın 531 kilometrelik bölümüne çelik bariyer yerleştirileceğini duyurmuştu. Bakanlık bu bariyerlerin sınır güvenlik ünitesinin ‘yüksek öncelikli' olarak tanımladığı noktalarda kurulacağını açıkladı. Başkan Trump ‘duvarın' inşasına başlandığını söylüyor.

Duvarın inşasına başlandığı doğru mu?

Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana Meksika sınırında yeni bariyerler kurulmadı. Sadece eski bariyerler onarıldı ya da yenileriyle değiştirildi. Kongre 200 kilometrelik yenileme çalışmaları için 2017 ve 2018 yıllarında ödenek ayırırken, şimdiye kadar denenmiş modellerin kullanılmasını şart koşmuştu. Trump'ın hazırlattığı prototipler Kongre'nin onayladığı modeller arasında yer almıyor.

Şubat ayında iki yeni bariyerin inşasına başlanacak. Rio Grande Valley'de kurulacak bariyerlerin ihalesi kasım ayında sınır güvenlik teşkilatı tarafından yapılmıştı. Bariyerlerin biri 10, diğeri ise 13 kilometre uzunluğunda olacak. Kısa olanı, Başkan Trump'ın ‘duvar' propagandası için gideceği McAllen kenti yakınlarında inşa edilecek.

Trump'ın istediği 5,7 milyar dolar onaylanırsa, inşaat hemen başlayacak mı?

Bu zayıf bir ihtimal. Öncelikle Texas eyaletindeki sınır bölgesine yakın topraklar özel mülkiyete ait. Federal devletin tazminat karşılığında bu toprakları kamulaştırma yetkisi bulunuyor. Mal sahibi toprağını devlete satmak istemezse konu yargıya gidiyor. George W. Bush 2007 yılında sınır bariyerlerinin tahkimini kararlaştırıldığında İç Güvenlik bakanlığı toprak sahiplerini dava etmek zorunda kalmıştı. Trump'ın da aynı durumla karşılaşması mümkün.

ABD Başkanı ‘ulusal olağanüstü durum' ilan etme tehdidinde bulundu. Bunun anlamı nedir?

Bu adım kulağa çalındığı kadar dramatik değil. Yine de bu karar Trump'a ek yetkiler kazandıracağından ABD Başkanı ‘duvarı' Kongre'nin onayı olmadan inşa etmeyi deneyebilir. Bunu yaparken de Savunma Bakanlığı'na olağanüstü durumlarda askeri bakımdan önemli objeleri belirleme yetkisini veren yasaya atıfta bulunabilir. Yasa aynı zamanda Savunma Bakanlığı'na ordunun sivil amaçlı projelerini durdurup, askerleri ‘ulusal savunma açısından hayati önemdeki projelere' yönlendirme yetkisini de tanıyor. Ancak bu yasanın işletilmesi sanıldığı kadar kolay olacağa benzemiyor. Trump ‘duvarı' başlatmadan da taraftarlarına azimli olduğunu göstermek için bu yolu deneyebilir.

Trump, duvarı dolaylı olarak Meksika'ya ödeteceğini söylemişti. Bunu yapabilir mi?

Bu, çözülmesi güç bir problem. Trump'ın göndermede bulunduğu yeni üçlü ticaret anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için Kanada, ABD ve Meksika parlamentolarında onaylanması gerekiyor. Anlaşmanın 2020'den önce yürürlüğe girmesi beklenmiyor. Anlaşmada ABD'nin sınıra duvar çekme karşılığında güney komşusundan para talep edebileceğine dair bir madde de yer almıyor. Üçlü serbest ticaret anlaşması öncelikle şirketlerin ve tüketicinin rahatlatılmasını öngörüyor. Anlaşmada ABD Hazinesine doğrudan kaynak aktarılmasını mümkün kılacak herhangi bir madde bulunmuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD polisi 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor (video)09 Ocak 2019 Çarşamba 10:43
  • Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür08 Ocak 2019 Salı 17:44
  • Yıllık 65 Bin Dolar Maaşla Personel Arıyorlar08 Ocak 2019 Salı 16:50
  • Kanada'da:Uyuşturucuya karşı, Tıbbi eroin08 Ocak 2019 Salı 16:32
  • Kainat Güzellik Yarışması üçüncüsü Venezüella Güzeli estetikli çıktı08 Ocak 2019 Salı 12:57
  • Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen eşek sudan çıkıncaya kadar dövdü08 Ocak 2019 Salı 11:52
  • ABD, Küba'yı cırcır böceği yüzünden suçlamış07 Ocak 2019 Pazartesi 21:43
  • Trump: Hem DAEŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz07 Ocak 2019 Pazartesi 18:53
  • Kendisini reddeden adama 159 bin mesaj attı, ölümle tehdit etti07 Ocak 2019 Pazartesi 12:54
  • Venezuela Yüksek Mahkemesi yargıcı, Devlet Başkanı Maduro'yu eleştirip ABD'ye kaçtı07 Ocak 2019 Pazartesi 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti