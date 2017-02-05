5 Şubat 2017 Pazar burç yorumları...

4 Şubat 2017 Cumartesi günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları..

Günlük Burç Koç Burcu

Sabah saatlerinde keyifli olacak ve kendinizi özgür ve farklı hissedeceksiniz. Sürprizler ve beklemediğiniz gelişmeler meydana gelebilir. Hem huzursuzluk duyacaksınız, hem de heyecanlanacaksınız. Farklı yöntemler, bilinmeyen konular ve gizlilik gerektiren işler çekici gelebilir. Tutkulu ve hırslı bir tavır içinde olabilirsiniz ancak skandallardan uzak durmalı ve özgürlük ile çılgınlığı birbirinden ayırt etmelisiniz. Bugün duygularınızı denetlemeniz gerekiyor. Seyahate çıkabilir veya yolculuk hazırlıkları yapabilirsiniz.

Günlük Burç Koç Burcu

Sabah saatlerinde keyifli olacak ve kendinizi özgür ve farklı hissedeceksiniz. Sürprizler ve beklemediğiniz gelişmeler meydana gelebilir. Hem huzursuzluk duyacaksınız, hem de heyecanlanacaksınız. Farklı yöntemler, bilinmeyen konular ve gizlilik gerektiren işler çekici gelebilir. Tutkulu ve hırslı bir tavır içinde olabilirsiniz ancak skandallardan uzak durmalı ve özgürlük ile çılgınlığı birbirinden ayırt etmelisiniz. Bugün duygularınızı denetlemeniz gerekiyor. Seyahate çıkabilir veya yolculuk hazırlıkları yapabilirsiniz.

Günlük Burç Boğa Burcu

Bugün kendinize olan güveniniz yüksek olacak. Başarılı olacağınıza inanacaksınız ve inancınızı kuvvetlendirecek yönde düşüneceksiniz. Hayal gücü ve yaratıcılık gerektiren işler yapanlar için uygun bir zaman. Bu arada bitirmeniz gereken işleri ertelemeyin ve hemen tamamlamak için gayret gösterin. Sonraya bırakılan işlerin tamamlanması zor olacak. Bugün projelerinizi arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz ve ekip çalışmalarında başarılı olabilirsiniz. Ayrıca çeşitli organizasyonların içinde yer alabilirsiniz ve katılacağınız davetlerde eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Günlük Burç İkizler Burcu

Güne keyifli başlayacaksınız. Çevrenizdeki her şeyi farklı algılayabilirsiniz ve özgür kişiler ile karşılaşabilirsiniz. Teknoloji ürünleri ve iletişim araçları ile ilgili en son gelişmeleri izleyebilir ve bundan heyecan duyabilirsiniz. Bugün sürpriz karşılaşmalar olabilir. İlk önce rahatsızlık duysanız bile duygularınız yükseldiği için kendinizi iyi hissedeceksiniz ve rahatsızlıkları bir keşif aracı olarak kullanacaksınız. Meydana gelen olayları bugün farklı değerlendirebilirsiniz. Zor ve karışık görünen durumun bir fırsat olduğunu düşünebilirsiniz. 5 Şubat 2017 Pazar Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yengeç Burcu

Biraz gergin ve rahatsızlık hissederek güne başlayabilirsiniz. Duygularınızı denetlemeniz pek kolay olmayabilir fakat aslında verimli bir gün geçirmeniz mümkün. Özellikle yabancılarla yapacağınız görüşmeler ve toplantılar keyifli geçecek. Bu arada abartılı davranmayın ve ayrıntılarla çok fazla oyalanmayın. Günün ilk saatlerini tembellik ederek geçirmeyin ve çok fazla kendinizle meşgul olmayın. Yoksa karşınıza çıkan fırsatlar kaçabilir. Günün ilerleyen saatlerinde arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz. Mistik konular ve hayal gücünüzü uyandıran film ve kitaplar ilginizi çekiyor.

Günlük Burç Aslan Burcu

Hareketli bir gün geçireceksiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Projelerinizi gerçekleştirmek için çok fazla çalışmanız gerekebilir ve aldığınız sorumlulukları yerine getirmek için gösterdiğiniz gayret güçlü kişilerin dikkatini çekecek. Kendinizi güçlü ve enerjik hissedeceksiniz ve çevrenizdeki kişileri canlılığınız ile etkileyeceksiniz. Kendinize olan güveninizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve olaylara daha özgür bir açıdan bakacaksınız. Bu arada sizi zorlayan çalışmalar yaparken kendiniz ile ilgili bilmediğiniz özelliklerinizi keşfedebilirsiniz.

Günlük Burç Başak Burcu

Hayal gücünüzün oyunlarına kendinizi kaptırmayın ve kuruntulu düşüncelerden uzaklaşın. Aslında daha iyimser ve yapıcı olduğunuz bir dönemdesiniz. Ancak aldığınız haberler kafanızı karıştırmış olabilir. Bu arada yakınlarınızın size ihtiyacı olabilir ve sağlık konuları gündeme gelebilir. Özellikle sağlık ile ilgili çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Ayrıca eski projeleriniz ve unutulmuş işler gündeme gelebilir. İş arkadaşlarınız ve komşularınız ile aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkların üzerine gitmeyin ve tartışma ortamlarından uzak durun.

Günlük Burç Terazi Burcu

Yoğun duygular ve nedensiz bir heyecan ile güne başlayacaksınız. Yurt dışı ile bağlantı kurabilir veya uzaklarda yaşayan yakınlarınızla haberleşebilirsiniz. Sürpriz gelişmeler olabilir ve siz önce heyecanlanıp sonra ayrıntıların içinde kaybolabilirsiniz... kendinizi detaylara kaptırmayın ve saygın çevreleri küstürecek davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Sevdiklerinizin yaşadığı olaylardan veya onların davranışlarından etkilenebilirsiniz ve duygularınız tamamen değişebilir. Günün ilerleyen saatlerinde duygularınız yoğunlaşacak. Tahammülsüz ve sabırsız olabilirsiniz. Aceleci davranmayın ve sağlığınıza özen gösterin.

Günlük Burç Akrep Burcu

Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli bir dönem. Sanatsal faaliyetler ve sanatçılar dikkatinizi çekecek. Geleceğe yönelik hayaller kurabilirsiniz ve ideallerinizin peşinden gidebilirsiniz. Ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olacaksınız ve sevdiklerinizin desteğini alacaksınız. Yapıcı ve kararlı tavırlarınız ile hem yakınlarınızı, hem de önemli ve güçlü kişileri etkileyebilirsiniz. Yeni projeler yapabilirsiniz ve girişimde bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Gelişmeler ve alacağınız haberler kendinize olan güveninizi yükseltecek.

Günlük Burç Yay Burcu

Sizin için verimli bir gün ve yaşam enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz. Bugün kuruntulu düşüncelerden ve hayallerin dağıtıcı etkisinden uzaklaşacaksınız ve isteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz. Enerjiniz ve yapıcı tavırlarınız ile güçlü kişileri etkileyebilirsiniz ve beklediğiniz desteği alabilirsiniz. Bugün kendinizi güçlü ve sağlıklı hissedeceksiniz. Bilgisayar teknolojisini kullanacağınız çalışmalar içinde olabilirsiniz ve çok farklı iş kollarına ilgi duyabilirsiniz. Ayrıca yaratıcı kişiler ile iş birliği yapabilirsiniz.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Duygularınızın dalgalandığı bir gün... Gizemli kişiler ve bilinmeyen konularda araştırma yapanlar ilginizi çekiyor. Güçlü ve etkileyici kişiler ile tanışabilirsiniz ve iş birliği yapabilirsiniz. Fakat tedbirli olmanız gerekiyor. Güç mücadelesi yapmaktan kaçının. Hırslı ve sert bir tavır içinde olabilirsiniz. Sevdiklerinize karşı anlayışlı davranmak için özen gösterin. Ayrıca eski bir dostunuz ile aranızda çıkabilecek anlaşmazlığı güç mücadelesine dönüştürmeseniz iyi olacak. Günün ilerleyen saatlerinde alacağınız haberler hayal gücünüzü uyandıracak.

Günlük Burç Kova Burcu

Keyifli bir gün geçirecek ve olaylara farklı bir pencereden bakacaksınız. Böylece baskı duygusu hissettiğiniz konulara yönelik fikirleriniz de değişmiş olacak ve zor işler size bugün kolay gelecek. Yaratıcı kişiler ile iş birliği yapabilirsiniz ve daha önce yapmak istemediğiniz işlere şimdi talip olabilirsiniz. Enerjiniz ve yapıcı tavırlarınız ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyeceksiniz. Ayrıca güçlü kişilerin desteğini alabilirsiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz.

Günlük Burç Balık Burcu

Sanatsal faaliyetler ve sanatçılar ilginizi çekecek. Özellikle farklı olanlar dikkatinizi çekecek. Bu arada karşılaştığınız kişiler ve olaylar hayal gücünüzü uyandırabilir. Sezgilerinizi önemseyin ve geleceğe yönelik hayallerinizi gerçekleştirmek için araştırma ve projelendirme çalışmaları yapın. Bu arada hayallere fazla dalmasanız iyi olacak yoksa dikkatiniz dağılabilir. Bugün hayallerin dağıtıcı etkisinden uzaklaşıyorsunuz. Önemsediğiniz konular ve kişiler ile ilgileneceksiniz ve sorumluluklarınızı yerine getirmek için harekete geçeceksiniz. Devlet kurumları ile ilgili işlerinizi yapabilirsiniz.