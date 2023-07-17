5 trafik kazası meydana geldi!

1. 16.07.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da Güzel Yol Sokak üzerinde, Muhammet TORUNTAY (E-27) 181 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CARLİNE plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Necati Taşkın sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce kavşağa giriş yapması sonucu, o esnada sağından sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Erbay KURTULUŞ (E-50) yönetimindeki RHA 3286 plakalı İtfaiye aracının önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan CARLİNE plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysu TORUNTAY (K-24), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. CARLİNE plakalı araç sürücü Muhammet TORUNTAY tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.





2. 16.07.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal bulvarı üzerinde, Muhammad IDREES (E-26) yönetimindeki NT 813 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Hurmalı Çembere geldiğinde sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada çember içerisinde Citymall istikametine doğru seyreden Sanaulhaq MAIWAND (E-21) yönetimindeki RS 052 plakalı motosikletin sol yan kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan RS 052 plakalı motosiklet sürücüsü Sanaulhaq MAIWAND, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayak kaval kemiği ile bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır.

NT 813 plakalı araç sürücüsü Muhammad IDREES tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 17.07.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Ötüken Çemberi yakınlarında, Fortune AKEJU (E-33) 186 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SM 205 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sol şeride geçmesi sonucu, o esnada sol şerit içerisinde önünde aynı istikamete doğru seyreden Favour Alfred IGBINOBA (E-29) yönetimindeki UA 250 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan UA 250 plakalı araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere ve orta refüjün taşlarına da çarpıp dururken, sağa doğru savrulan SM 205 plakalı araç ise orta refüje çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. SM 205 plakalı araç sürücü Fortune AKEJU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

4. 17.07.2023 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde, Emin YARIMOĞLU (E-59) yönetimindeki SJ 127 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Emine KURŞUNCU (K-30)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Emine KURŞUNCU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

5. 16.07.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 11-12’inci kilometreleri arasında, meçhul sürücü yönetimindeki LB 206 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve ön kısmı ile toprak sete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza yerinden ayrılan LB 206 plakalı aracın sürücüsünün Geldimurad HUDAYNAZAROV (E-43) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.