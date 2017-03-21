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5.tur Suriye görüşmeleri 23 Mart’ta yeniden başlıyor

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5.tur Suriye görüşmeleri 23 Mart’ta yeniden başlıyor
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 23 Mart’ta Cenevre’de başlayacak Suriye konulu 5. tur görüşmeleri öncesi Ankara’da diplomatik temaslarda bulunacak.

Birleşmiş Milletler BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, günlük basın toplantısında, 5. tur Suriye görüşmeleri ve Staffan de Mistura’nın temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Vellucci, Mistura’nın 5. tur öncesi bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’taki temaslarının ardından Rusya’nın başkenti Moskova ve Ankara’ya gideceğini söyledi. Mistura’nın, yarın Moskova’ya, perşembe de Ankara’ya geçmesi bekleniyor.

Bunun yanında Cenevre 4’e katılan tüm tarafların 23 Mart’ta başlayacak 5. tur görüşmelere de katılacağını teyit ettiğini aktaran Vellucci, görüşmelerde önceki turda alınan karar doğrultusunda geçiş yönetimi, anayasa hazırlığı, seçimler ve terörle mücadele konularının paralel şekilde ele alınacağını ifade etti.

Suriye konulu Cenevre 5 görüşmelerinin 1 Nisan’a kadar devam etmesi bekleniyor.

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